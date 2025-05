EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Sindelfingen, den 5. Mai 2025 Corporate News Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (HGB, nicht testiert) Die SM Wirtschaftsberatungs AG ist in das Geschäftsjahr 2025 bereits dynamisch mit ersten Immobilientransaktionen gestartet. Wie bereits mitgeteilt, erfolgte der bereits refinanzierte Ankauf eines Grundstücks in Stuttgart für ein noch in diesem Jahr beginnendes Entwicklungsprojekt. Eine weitere Bestandsimmobilie konnte im Raum Stuttgart für gut EUR 3,0 Mio. erworben werden. Der Übergang der vermieteten Immobilie wird bereits zum 2. Quartal erwartet. Ferner wurden im ersten Quartal Aktien im Rahmen eines erfolgreich verlaufenen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft, hiervon sollen 50.000 Stück eingezogen werden. Die Gesellschaft weist ihr Periodenergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres wieder im positiven Bereich mit EUR 0,07 Mio. (Vorjahresperiode EUR - 0,05 Mio.) aus. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft haben auf EUR 0,25 Mio. (Vorjahresperiode EUR 0,08) zugelegt. Hierin enthalten sind leicht gestiegene Kaltmieterträge aus der Vermietung eigener Immobilien, die im Auftaktquartal auf rd. TEUR 31 (Vorjahresperiode TEUR 29) zugelegt haben sowie auf Grund gestiegener Veräußerungserlöse durch einen erfolgreichen Objektverkauf in Höhe von TEUR 175 (Vorjahresperiode TEUR 0). Die wesentlichen Aufwandspositionen der Gesellschaft entwickeln sich weiterhin planmäßig. Ein Ergebnisbeitrag aus den genannten Neuankäufen und denen der Tochtergesellschaft SM Capital AG sind in diesen Angaben noch nicht enthalten. Mit einem belebteren Immobiliengeschäft aber gleichzeitig deutlich unsichererem Kapitalmarkt fiel der Zinssaldo mit ca. TEUR -8 (Vorjahresperiode ca. TEUR 5) leicht negativ aus. Erfreulich ist der positive Ergebnisbeitrag von rd. EUR 0,15 Mio. im Vergleich zum Vorjahr von EUR 0,08 Mio. den die Gesellschaft aus dem Bereich ihrer Tochtergesellschaften erzielen konnte. Die inzwischen gewohnt überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme liegt nach drei Monaten in etwa im Bereich der Vorjahresperiode bei 82%.



Sindelfingen, 5. Mai 2025 SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand Informationen über die SM Wirtschafberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können. Disclaimer : Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogen, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogen Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

info@smw-ag.de Impressum : SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.smw-ag.de , info@smw-ag.de

Tel.Nr.: +49 (0) 7031 - 469 09 60

HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart

Steuer - ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss



