EUR/USD sieht Verkaufsdruck nahe 1,1360, da der US-Dollar nach der Veröffentlichung der US ISM Dienstleistungen PMI-Daten für April Kaufinteresse anzieht Die EZB wird voraussichtlich weiterhin die Zinsen senken, trotz des Anstiegs der Inflation in der Eurozone im April. In dieser Woche wird die Fed am Mittwoch ihre geldpolitische Entscheidung bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...