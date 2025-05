Zürich - Der Schweizer Franken hat am Montag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar leicht an Wert gewonnen. Dabei hat der unerwartet starke Rückgang der Schweizer Teuerung die hiesige Währung während des Handels nur vorübergehend etwas geschwächt. Eine weitere Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank ist wahrscheinlicher geworden. Am späten Nachmittag kostet ein Euro 0,9332 Franken nach etwas höheren Notierungen um die 0,9340 im frühen Geschäft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...