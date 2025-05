EUR/USD handelt in der Nähe der Zone von 1,1300, nachdem es nach der europäischen Sitzung moderat gestiegen ist.Die bullische Struktur bleibt unterstützt, trotz gemischter Momentum-Signale.Aufwärts gerichtete Trendindikatoren verstärken die Stärke, während die Unterstützungsniveaus darunter gehalten werden.Das EUR/USD-Paar stieg am Montag leicht an ...

