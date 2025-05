PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte nur wenig bewegt und letztlich behauptet. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Rückgang von 0,04 Prozent bei 5.283,05 Punkten. Der SMI in Zürich sank um 0,17 Prozent auf 12.233,03 Zähler. In London blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Für Aufsehen sorgte am Montag eine mögliche Megaübernahme im Öl- und Gassektor . Shell prüfe einen Kauf des Konkurrenten BP, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. BP wird an der Börse mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist gut 175 Milliarden Euro schwer./edh/he

