Mit diesem Hinweis hatten wir Sie über die Chance bei thyssenkrupp nucera ISIN: DE000NCA0001 in Kenntnis gesetzt: "Jetzt könnte sich bei thyssenkrupp nucera entscheiden, wohin die Reise geht. Momentum und RSI zeigen Richtung Norden, was für weitere Kursgewinne sprechen würde. Die Aktie hat sich heute kurz über die 200-Tage-Linie gelegt und auch das ist positiv." Der Trade ist am Freitag angelaufen und wer eingestiegen ist, kann schon auf einen kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...