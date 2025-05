Vom jüngsten Korrekturtief konnte sich die Microsoft-Aktie in den vergangenen Handelstagen deutlich erholen - auch dank starker Zahlen. Besonders in der Cloud-Sparte wurden die Erwartungen klar übertroffen. Der Umsatz mit Azure legte um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und stellte damit die Konkurrenz deutlich in den Schatten.Zum Vergleich: Amazon Web Services wuchs lediglich um 9 Prozent, Google Cloud sogar nur um 2 Prozent. Das absolute Wachstum von Quartal zu Quartal legte bereits das zweite ...

