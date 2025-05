Kati Najipoor-Smith bringt ihre jahrzehntelange branchenübergreifende globale Erfahrung in das Unternehmen ein, um Vorstände und CEOs zu unterstützen, eine hervorragende Führung in einer entscheidenden und komplexen Zeit zu gewährleisten

Heidrick Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter im Bereich Executive Search Dienstleistungen, in globaler Führungsberatung und bei Talent-Lösungen auf Anfrage, hat Kati Najipoor-Smith zum Regional Co-Managing Partner, CEO Board Practice für Europa und Afrika ernannt. Von ihrem Büro in Frankfurt (Deutschland) aus bringt sie jahrzehntelange globale Executive Search- und Beratungserfahrung in das Heidrick Struggles Team ein, um Vorstände und CEOs bei der Bewältigung komplexer Führungsherausforderungen zu unterstützen.

Kati Najipoor-Smith begann ihre Karriere im Jahr 1999 als Executive Search-Mitarbeiterin bei Egon Zehnder, wo sie Global Automotive und später mehrere Jahre lang die Global CEO Practice leitete. Sie berät Vorstandsvorsitzende und CEOs börsennotierter Unternehmen, von Familienunternehmen und Private-Equity-finanzierten Unternehmen aller Branchen und Regionen und konzentriert sich dabei auf den Aufbau effektiver und starker Vorstände und leitender Führungsteams. Mit einem globalen Netzwerk und umfassender Erfahrung in CEO-Übergängen, einschließlich zahlreicher sichtbarer Platzierungen, kooperiert Kati Najipoor-Smith eng mit Vorständen, um robuste, objektive und vertrauliche Nachfolgeprozesse, einschließlich der Entwicklung künftiger CEOs sicherzustellen.

Ihre Ernennung bei Heidrick Struggles kommentierte Kati Najipoor-Smith mit den Worten: "In dieser Ära beispielloser Unsicherheit und Komplexität stehen Unternehmensführer unter enormem Druck und die Qualität der Unternehmensleitung sowohl auf Vorstands- als auch auf C-Ebene wird wie niemals zuvor einer Prüfung unterzogen. In diesem Sinne freue ich mich, dem Unternehmen Heidrick Struggles beizutreten und mit einem hochqualifizierten und vielfältigen Team zusammenzuarbeiten und menschenzentrierte Einsicht mit faktenbasierter, analytischer Genauigkeit zu kombinieren, um die kritischsten Führungsentscheidungen unserer Kunden zu unterstützen."

Jenni Hibbert, Global Managing Partner Go-To-Market und Regional Leader für Europa und Afrika bei Heidrick Struggles, ergänzte: "Wir sind sehr erfreut, Kati Najipoor-Smith im Unternehmen Heidrick Struggles begrüßen zu dürfen, wo ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihr freue, da sie ihr einzigartiges Talent und ihre Erfahrung einbringen wird, um einen bedeutenden Einfluss auf unsere Kunden in der Region auszuüben."

Kati Najipoor-Smith war mehrere Jahre in Unternehmensberatungen tätig, darunter bei Roland Berger und der FEV Group, einem führenden Ingenieurdienstleistungsunternehmen. Sie trägt einen Doktortitel in Maschinenbau von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen in Deutschland, hat einen MSc in Maschinenbau von der University of California und einen BSc in Maschinenbau von der University of Portland.

Kati Najipoor-Smith ist eine häufig eingeladene Rednerin und häufiger Podiumsgast zu Führungsthemen und wird oftmals eingeladen, globale Perspektiven zur Unternehmensführung zu liefern. Darüber hinaus war sie vor 10 Jahren Mitbegründerin eines privaten Netzwerks hochrangiger weiblicher Führungskräfte zur Förderung weiblicher Führungskräfte.

