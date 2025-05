Kaufland führt ab diesem Mai bundesweit in allen Filialen die sogenannte Rettertüte ein. Darin befinden sich beispielsweise Äpfel, Bananen, Möhren oder andere Obst- und Gemüseartikel, bei denen die Verpackung beschädigt wurde oder die am Vortag übriggeblieben sind. Die Rettertüten werden prall gefüllt mit bis zu fünf Kilo an Obst und Gemüse...

Den vollständigen Artikel lesen ...