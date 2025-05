Nur noch zwei Tage: Der DAX-Konzern Heidelberg Materials wird am Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlichen. Nach einem Rekordgewinn 2024 zeigte man sich optimistisch für 2025, obwohl der Bausektor noch von Schwankungen geprägt sei, setzt sich die Stabilisierung in den Kernmärkten fort, so CEO Dominik von Achten.Bei Vorlage der Jahreszahlen im Februar stellte der Vorstand für 2025 ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 3,25 Milliarden und 3,55 Milliarden ...

