Rational AG startet mit erfolgreichem erstem Quartal ins Geschäftsjahr 2025



Starkes Wachstum in Nordamerika und Europa

iVario steigert Umsatzerlöse um 10 Prozent

EBIT-Marge bei 24,4 Prozent Landsberg am Lech, 6. Mai 2025 "Trotz der wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sind wir erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet. Das beweist einmal mehr: wer sich auf Kundennutzen fokussiert, ist weniger zyklisch", berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. Mai 2025 die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025. 295 Millionen Euro Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2025

Mit 295,3 Millionen Euro (Vj. 286,4 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse von Rational im ersten Quartal 2025 um 3 Prozent über dem Vorjahresquartal. "Die Umsatzerlöse entwickelten sich entsprechend unserer Erwartungen. Mit dem ersten Quartal 2025 erreichen wir wiederholt einen Rekordwert für ein erstes Quartal. Neben höheren Umsatzerlösen mit unseren Kochsystemen entwickelte sich das Nichtgeräte-Geschäft mit Reinigern, Serviceteilen und Zubehör positiv", ergänzt CFO Jörg Walter. Regional wuchs Nordamerika erfolgreich um 11 Prozent. Besonders ein höheres Absatzvolumen der Rational-Kochsysteme in den USA trug zu diesem Wachstum bei. In Europa (ohne Deutschland), übertraf das Unternehmen die Umsatzerlöse des ersten Quartals des Vorjahres um 7 Prozent. Starke Nachfrage aus Großbritannien und Italien aber auch in Süd- und Südosteuropa waren hierfür verantwortlich. Im Heimatmarkt Deutschland steigerte Rational die Umsatzerlöse um 2 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Umsatzerlöse in Lateinamerika lagen auf dem hohen Vorjahresniveau (+1 Prozent) und in Asien unterschritten sie das erste Quartal 2024 um 20 Prozent. "Das Vorjahresquartal in Asien wurde noch von dem starken Geschäft in den beiden größten Märkten der Region, China und Japan, positiv beeinflusst. In China profitierten wir im Vorjahr besonders von einem großen, einmaligen Zusatzauftrag eines Kettenkunden. Die erfreuliche Umsatzentwicklung in Indien und Korea konnte diese Effekte nicht ausgleichen", erklärt Jörg Walter. Das Unternehmen beurteilt das Potenzial der Region Asien weiterhin als äußerst vielversprechend. Mit einem Plus von 10 Prozent entwickelten sich die Umsatzerlöse der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. Dies ist laut Rational auf eine starke Nachfrage aus Nord- und Lateinamerika sowie den Märkten der "Übrigen Welt" zurückzuführen. Die Produktgruppe iCombi verteidigte das hohe Vorjahresniveau bei einem leichten Wachstum von 2 Prozent. 72 Millionen Euro EBIT bei einer EBIT-Marge von 24,4 Prozent

Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung konnte Rational auch starke Ertragskennzahlen verzeichnen. Während die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2025 im Vorjahresvergleich um 3 Prozent wuchsen, lagen die Umsatzkosten im gleichen Zeitraum mit einem Plus von 1 Prozent nur leicht über dem Vorjahreswert. Dies führte zu einer Verbesserung der Rohertragsmarge um 0,7 Prozentpunkte auf 59,2 Prozent (Vj. 58,5 Prozent). "Die Verbesserung der Rohertragsmarge ist auf die unverändert stabilen Beschaffungskosten sowie auf positive Produktmix-Effekte und die gute Nachfrage aus Ländern mit höherem Preisniveau zurückzuführen", erläutert Rational-CFO Jörg Walter. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) lag mit 72,1 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert. "Wir erhöhten die Ausgaben in den Bereichen Vertrieb, Service und der Produktentwicklung gezielt. Das garantiert, dass wir weiterhin die besten Kochsysteme anbieten und sehr nah am Kunden agieren", so Dr. Peter Stadelmann. In Summe stiegen die operativen Kosten von Rational um 10 Prozent. Die EBIT-Marge lag im ersten Quartal 2025 bei 24,4 Prozent. 15,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 14. Mai 2025 eine Dividende von 15,00 Euro vor. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 170,6 Millionen Euro. Auch nach der Ausschüttung bleibt laut Rational ausreichend Liquidität im Unternehmen. "Wir möchten unsere Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Unsere finanzielle Stabilität erlaubt uns das auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten", erläutert CFO Jörg Walter die Situation. Die Ausschüttungsquote von 68 Prozent des Konzernjahresüberschusses liegt damit in etwa im langjährigen Mittel und die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs 2024 bei 1,8 Prozent. Mitarbeiterzahl gezielt ausgebaut

Auch dieses Jahr setzt Rational auf die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den "Unternehmern im Unternehmen". Ende März 2025 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.778 Mitarbeiter weltweit, davon über 1.500 in Deutschland. Der Mitarbeiteraufbau im ersten Quartal (+42 im Vergleich zum 31.12.2024) vollzog sich überwiegend in den Vertriebsorganisationen des Unternehmens. Prognose bestätigt

"Die Ergebnisse des ersten Quartals erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2025", stellt Jörg Walter in Aussicht. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von rund 26 Prozent. "Zudem erwarten wir eine Rückkehr zu der für uns normalen Umsatzsaisonalität mit einem ansteigenden Geschäftsvolumen in den kommenden Quartalen und einem starken Jahresendgeschäft", ergänzt der CFO. "Die volatile Lage bezüglich der Zölle auf in die USA importierte Waren beobachten wir genau. Wie die Industrie mit zukünftigen Zöllen umgehen wird, bleibt abzuwarten", berichtet Dr. Peter Stadelmann mit Blick auf die Entwicklung in den USA. Laut Stadelmann versucht Rational Preissteigerungen grundsätzlich zu verhindern und durch Effizienzsteigerungen zu kompensieren. "Wir unterscheiden uns darin von den meisten Wettbewerbern. Bereits vor Wirksamwerden der Zölle sind die Preise für Küchenequipment in den USA leicht gestiegen", fügt er hinzu. Die Nähe zum Grundbedürfnis Essen macht das Geschäftsmodell von Rational insgesamt resilienter als die meisten Unternehmen anderer Branchen. Sollte der Handelsstreit zu einer Rezession in den USA und anderen wesentlichen Märkten führen, könnte aber auch Rational davon betroffen sein. "Die Auswirkungen der von den USA verhängten Zölle und der Gegenmaßnahmen auf die Weltwirtschaft sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich zu quantifizieren", hält der CEO den Ausblick offen.

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Combi-Dämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote. Angaben in Millionen Euro Q1 2025 Q1 2024 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 295,3 286,4 +3 Bruttoergebnis vom Umsatz 174,7 167,5 +4 Rohertragsmarge in Prozent 59,2 58,5 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 72,1 71,1 +1 EBIT-Marge in Prozent 24,4 24,8 - Ergebnis nach Steuern 56,9 56,1 +1 Gewinn je Aktie in Euro 5,00 4,94 +1



