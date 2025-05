EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

GÖPPINGEN, 6. Mai 2025

Q1 2025: TeamViewer steigert Umsatz um 7 % ggü. VJ, Enterprise-ARR wächst um 20 %, bereinigtes EBITDA steigt um 20 %; Jahresprognose bestätigt Enterprise-ARR steigt um 21 % (+20 % cc); Enterprise-Umsatz wächst um 22 % (+21 % cc); Enterprise-NRR (cc) bei 103 %* Konzern-ARR steigt um 7 % (+7 % cc) auf 759,5 Mio. EUR* dank erfolgreicher Up- und Cross-Selling-Aktivitäten Konzern-Umsatz wächst um 7 % (+7 % cc) auf 190,3 Mio. EUR*; anhaltendes Wachstum in allen Regionen Starke bereinigte EBITDA-Marge von 43 %*, u.a. durch Anpassung der Marketingausgaben Integration von 1E verläuft planmäßig: erste Produktintegrationen Mitte März vorgestellt, neues DEX-Add-on für SMB-Kunden Anfang Mai angekündigt; Netto-Verschuldungsgrad auf 3,1x* verbessert Prognose für 2025 bestätigt: anhaltendes ARR- und Umsatzwachstum; Pro-forma-ARR wächst voraussichtlich um 7,5 % bis 10,8 % ggü. VJ und Pro-forma-Umsatz um 5,1 % bis 7,7 % ggü. VJ * Pro forma

Oliver Steil, TeamViewer CEO

« Das erste Quartal 2025 war ein guter Start ins Jahr. Besonders das zweistellige ARR-Wachstum im Enterprise-Bereich hat zu diesem Erfolg beigetragen. Auch der sehr starke Anstieg des bereinigten EBITDA um 20 % gegenüber dem Vorjahr unterstreicht die Stabilität unseres Geschäfts. Wir verzeichnen eine anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lösungen - trotz des sehr volatilen globalen Marktumfelds. In den ersten Monaten des Jahres haben wir auf den relevantesten Branchenveranstaltungen weltweit zahlreiche Kunden und Partner getroffen. Damit haben wir einen wichtigen Grundstein für unser Enterprise-Geschäft gelegt, das traditionell in der zweiten Jahreshälfte anzieht. Nach Abschluss der Übernahme von 1E im Januar haben wir erste Produktintegrationen auf den Markt gebracht und gestern ein neues DEX-Add-on für unsere SMB-Kunden angekündigt. Gleichzeitig arbeiten wir bereits an weiteren Digital-Workplace-Innovationen für unseren gesamten Kundenstamm. »

Michael Wilkens, TeamViewer CFO

« Wir haben im Jahresvergleich ein Wachstum bei pro forma ARR, Umsatz und bereinigtem EBITDA erzielt - ein starkes Ergebnis angesichts des aktuell volatilen und schwer vorhersehbaren makroökonomischen Umfelds. Unsere Profitabilität ist im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte gestiegen. Unsere starke bereinigte Pro-Forma-EBITDA-Marge von 43 % lag dabei leicht über unseren Erwartungen, wozu unter anderem eine Anpassung der Marketingausgaben beigetragen hat. Auf der Finanzierungsseite konnten wir den durchschnittlichen Zinssatz im Zusammenhang mit der 1E-Transaktion leicht verbessern. Zusätzlich haben wir unser Finanzprofil mit einem verbesserten Pro-forma-Netto-Verschuldungsgrad von 3,1x weiter gestärkt. Mit unserer soliden Finanzierung sind wir im aktuellen Marktumfeld stabil aufgestellt. »Wichtige Pro-forma-Kennzahlen (Konzern, ungeprüft)

Nach der Fusion von TeamViewer mit 1E am 31. Januar 2025 werden Pro-forma-Zahlen erstellt, um eine bessere Vergleichbarkeit und Transparenz zu gewährleisten.

In die Erstellung der Pro-forma-Zahlen wurden ausschließlich zu Vergleichszwecken die ausgewählten historischen Pro-forma-Finanzdaten von TeamViewer und 1E für das Geschäftsjahr 2024 einbezogen, sowohl separat als auch kombiniert. Die Pro-forma-Zahlen (1E und TMV+1E kombiniert) wurden so erstellt, als ob die Übernahme von 1E am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre. Sie sind in Euro angegeben, ungeprüft und dienen nur zu Vergleichszwecken. Es werden keine historische Pro-forma-Finanzdaten unterhalb des EBITDA und für den Cashflow erstellt.

Definitionen alternativer Leistungskennzahlen (APMs) finden sich im Abschnitt "Wichtige Hinweise" am Ende dieser Mitteilung.

in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2025 Q1 2024 ? Vorjahr ? Vorjahr Pro forma Pro forma berichtet cc Annual Recurring Revenue (ARR) 759,5 710,7 +7 % +7 % Enterprise ARR 224,4 185,6 +21 % +20 % SMB ARR 535,2 525,0 +2 % +2 % Umsatz1 190,3 177,1 +7 % +7 % TeamViewer allein 172,5 161,7 +7 % +7 % 1E allein 17,8 15,4 +16 % +12 % Umsatz nach Kundenkategorie Enterprise 59,9 49,0 +22 % +21 % SMB 130,4 128,0 +2 % +2 % Umsatz nach Region EMEA 97,6 91,6 +7 % +6 % AMERICAS 74,3 67,5 +10 % +10 % APAC 18,4 18,0 +2 % +4 % Bereinigtes EBITDA 81,7 68,1 +20 % - Bereinigte EBITDA-Marge 43 % 38 % +4 pp - 1 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung der eigenständigen Einnahmen von TeamViewer und 1E in 2025 nur zu Informationszwecken.

Überleitung von IFRS zu Pro-forma-KennzahlenDie Übernahme von 1E wurde am 31. Januar 2025 abgeschlossen: Der Monat Januar 2025 wird bei der Berichterstattung nach IFRS nicht berücksichtigt. Im Januar 2025 generierte 1E einen Umsatz von 6,1 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 29,9 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2025 beträgt der abgegrenzte Umsatzabschlag für 1E 15,6 Mio. EUR, wobei sich 5,4 Mio. EUR negativ auf den berichteten IFRS-Umsatz von 1E im ersten Quartal 2025 (Februar und März 2025) auswirken. Dieser Abschlag steht im Zusammenhang mit den IFRS-Vorschriften, die zu einer Verringerung der abgegrenzten Umsatzerlöse zum Erwerbszeitpunkt geführt haben. Der abgegrenzte Umsatzabschlag wird in der Pro-forma-Rechnung angepasst. Anpassungen der Kaufpreisallokation ("PPA") werden erst ab dem 1. Februar 2025 berücksichtigt. PPA-Abschreibungen im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition belaufen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 25,1 Mio. EUR (wobei 4,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2025 für Februar und März 2025 verbucht wurden) und sind in den IFRS-Umsatzkosten enthalten. TeamViewer passt die PPA-Abschreibungen in seinen Definitionen für das bereinigte EBITDA und das bereinigte Konzernergebnis (APM) an, weshalb es keine zusätzliche Anpassung der PPA-Abschreibungen im bereinigten Pro-forma-EBITDA und bereinigten Pro-forma-Konzernergebnis gibt. Definitionen alternativer Leistungskennzahlen (APMs) finden sich im Abschnitt "Wichtige Hinweise" am Ende dieser Mitteilung. in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025 Pro-forma-Anpassungen Q1 2025 IFRS & nicht-pro-forma APMs 1E

Januar 2025 1E abgegrenzter Umsatzabschlag

(Haircut)

Feb & Mrz 2025 Pro forma Umsatz1 IFRS 178,8 +6,1 +5,4 190,3 TeamViewer allein IFRS 172,5 - - 172,5 1E allein IFRS 6,3 +6,1 +5,4 17,8 Umsatz nach Kundenkategorie Enterprise APM 48,4 +6,1 +5,4 59,9 SMB APM 130,4 0,0 0,0 130,4 Umsatz nach Region EMEA APM 95,7 +1,1 +0,9 97,6 AMERICAS APM 64,8 +5,0 +4,5 74,3 APAC APM 18,3 0,0 0,0 18,4 Bereinigtes EBITDA APM 76,2 0,0 +5,4 81,7 Berinigte EBITDA-Marge APM 43 % 0 % - 43 % Bereinigtes Konzernergebnis2,3 APM 42,7 (1,1) +4,1 45,6 Bereinigtes Ergebnis pro Aktie (unverwässert) (in €)2 APM 0,27 n.m. n.m. 0,29 1 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung der eigenständigen Einnahmen von TeamViewer und 1E in 2025 nur zu Informationszwecken.

2 Das bereinigte Pro-forma-Konzernergebnis, der bereinigte Pro-forma-Gewinn je Aktie und der Pro-forma-FCFE werden nur für den diesjährigen Berichtszeitraum (Q1 2025) angegeben, da ein Pro-forma-Vergleich auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich für diese drei Kennzahlen nicht aussagekräftig ist. Das Vorjahr für diese drei Kennzahlen entspricht dem Stand von TeamViewer allein.

3 1E Umsatzabschlag Februar und März 2025 nach Steuern bei einem angenommenen Körperschaftsteuersatz von 25 %.

UnternehmensentwicklungTeamViewer ist mit einem starken Wachstum des Enterprise-ARR (+20 % cc, ggü.VJ, pro forma) ins Jahr 2025 gestartet und bestätigt damit den nachhaltigen Trend hin zu größeren Enterprise-Verträgen. Auch Augmented-Reality-Projekte mit namhaften Kunden, die die Frontline-Plattform nutzen, trugen zum Umsatz bei, der insgesamt 7 % cc ggü. VJ wuchs (pro forma). Parallel dazu erhöhte sich das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 20 %. Unter anderem dank einer Anpassung der Marketingausgaben erzielte TeamViewer eine sehr starke bereinigte EBITDA-Marge von 43 % (pro forma).

Der wachsende Anteil des Enterprise-Geschäfts schlägt sich in einer ausgeprägteren Saisonalität von TeamViewers Ergebnissen nieder. Viele größere Verträge werden typischerweise eher gegen Ende des Jahres abgeschlossen. Um diese Dynamik bereits zu Jahresbeginn zu unterstützen, war TeamViewer im ersten Quartal auf zahlreichen wichtigen Veranstaltungen weltweit präsent - darunter bei den Experience Days in China und Japan, dem Gartner Digital Workplace Summit und der KI-Konferenz HumanX in den USA sowie der Hannover Messe und der Logimat in Deutschland. Auf diesen Events präsentierte TeamViewer nicht nur seine Lösungen, sondern vertiefte auch die Beziehungen zu Interessenten, Kunden und Partnern. Damit soll der Vertrieb für die zweite Jahreshälfte 2025 insbesondere im Enterprise-Geschäft angestoßen werden. Ein Highlight bildete der gemeinsame Auftritt mit Siemens auf der Hannover Messe, wo beide Unternehmen die Erfolgsgeschichte ihres gemeinsamen Kunden GE Aerospace vorstellten: Auf Basis von TeamViewer Frontline Spatial hat GE Aerospace ein hochwertiges, kosteneffizientes digitales Training für Flugzeugtechniker an Hunderten Standorten weltweit eingeführt. Solche Anwendungsbeispiele haben sich als Ausgangspunkt für Gespräche mit Kunden über neue Projekte bewährt. Parallel dazu startete TeamViewer Ende April eine neue Markenkampagne. Mit gezielten Online- und Out-of-Home-Maßnahmen in wichtigen Märkten stärkt die Kampagne die Bekanntheit von TeamViewer und positioniert das Unternehmen als Partner für Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz.

Auch die Integration des im Januar übernommenen Unternehmens 1E verläuft nach Plan. Bereits Mitte März brachte TeamViewer erste Produktintegrationen auf den Markt und präsentierte diese auf dem Gartner Digital Workplace Summit in den USA: Die Device-Monitoring-Funktion von TeamViewer nutzt nun die Performance-Daten von 1E, um IT-Administratoren detailliertere Einblicke und eine proaktive Problemerkennung zu ermöglichen. Zudem hat TeamViewer seine Fernzugriffslösung Tensor direkt in die DEX-Plattform von 1E integriert und auch die 1E-DEX-ServiceNow-Integration durch Remote-Support erweitert. Anfang Mai kündigte TeamViewer zudem das neue Add-on "DEX Essentials" für TeamViewer Remote und Tensor Lizenzen an. Es ermöglicht den bestehenden SMB-Kunden von TeamViewer eine automatisierte Erkennung und Behebung von IT-Problemen direkt aus ihrer gewohnten TeamViewer-Umgebung heraus .

TeamViewer hat in den letzten Monaten zudem zwei wichtige Positionen in seinem Senior Leadership Team neu besetzt. Debbie Lillitos übernahm als Chief Customer Officer die Verantwortung für den Ausbau der Kundenbeziehungen sowie die Steigerung der Kundenzufriedenheit und -bindung. Sie bringt umfassendes Know-how aus über 20 Jahren Erfahrung in kundennahen Führungspositionen in der Software-Branche mit. Zudem wurde Rolf Anweiler zum Senior Vice President SMB befördert. Er ist ein ausgesprochener E-Commerce-Experte mit umfangreicher Erfahrung im Digitalmarketing und leitete in den letzten zwei Jahren bei TeamViewer die Bereiche Web-Shop und Online-Marketing. In seiner neuen Rolle verantwortet er die globale Vertriebs- und Vermarktungsstrategie sowie das operative Geschäft mit SMB-Kunden. Dabei baut er auf der erfolgreichen E-Commerce-Strategie auf, die er bereits in den letzten Jahren bei TeamViewer entwickelt und umgesetzt hatte.

Pro-forma-ARR und -Umsatz-Entwicklung in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2025 Q1 2024 ? Vorjahr ? Vorjahr Pro forma Pro forma berichtet cc Enterprise Umsatz 59,9 49,0 +22 % +21 % ARR3 224,4 185,6 +21 % +20 % Enterprise NRR (cc)1 +103 % +98 % - - Enterprise NRR (cc) bereinigt um Netto-Upsell von SMB1 108 % 107 % - - Anzahl der Kunden (Stichtag) (in Tausend)2 5,0 4,4 +14 % - SMB Umsatz 130,4 128,0 +2 % +2 % ARR3 535,2 525,0 +2 % +2 % Anzahl der Kunden (Stichtag) (in Tausend)2 658,3 660,7 0 % - Gesamt Umsatz 190,3 177,1 +7 % +7 % ARR 759,5 710,7 +7 % +7 % NRR (cc)1 99 % 99 % - - Anzahl der Kunden (Stichtag) (in Tausend)2 663,4 665,1 0 % - 1 Diese Kennzahl wurde für historische Pro-forma-Zahlen nicht neu berechnet. Das erste Quartal 2024 zeigt TeamViewer allein.

2 Nach Einführung der ARR-Logik wird die Anzahl der Kunden nun auf ARR-Basis ermittelt. Die Vorjahreszahlen wurden auf dieser Grundlage neu berechnet.

3 Inkrementelle Verbesserungen bei der Methodik der Eltern-Kind-Kontenbeziehungen / die Zusammenführung mehrerer Kundenkonten führten zu geringfügigen Anpassungen der historischen ARR-Segmentierung für TeamViewer ENT und SMB.

Im ersten Quartal 2025 stieg der Pro-forma-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 7 % (+7 % cc) auf 190,3 Mio. EUR. Dieses Wachstum wurde vor allem von TeamViewers starkem Enterprise-Geschäft und einem signifikanten Beitrag von 1E getrieben.

Der Umsatz von TeamViewer allein belief sich auf 172,5 Mio. EUR, was einem Anstieg von 7 % (+7 % cc) ggü. VJ entspricht. Haupttreiber waren Abschlüsse im Enterprise- und Frontline-Geschäft. 1E allein erzielte im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 16 % (+12 % cc) ggü. VJ und erreichte 17,8 Mio. EUR (pro forma) auf Basis von Vorjahresverträgen mit großen Volumina.

Der Pro-forma-Enterprise-Umsatz setzte seinen zweistelligen Wachstumstrend fort und stieg im ersten Quartal 2025 um 22 % (+21 % cc) ggü. VJ auf 59,9 Mio. EUR. Neben dem Umsatzwachstum von 1E wurde die Umsatzentwicklung auch durch erfolgreiche Frontline-Projekte im Quartal stark beeinflusst. Der Pro-forma-SMB-Umsatz lag bei 130,4 Mio. EUR, ein Anstieg um 2 % (+2 % cc) ggü. VJ.

Zum Ende des ersten Quartals 2025 erreichte der Pro-forma-ARR 759,5 Mio. EUR und verzeichnete damit trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten ein solides Wachstum von 7 % (+7 % cc) ggü. VJ.

Dank erfolgreicher Up- und Cross-Selling-Aktivitäten in allen Regionen wuchs der Pro-forma-Enterprise-ARR sogar um 21 % (+20 % cc) ggü. VJ auf 224,4 Mio. EUR. Die Pro-forma-Enterprise-NRR (cc) verbesserte sich im Quartalsvergleich auf 103 % (Q4 2024 TeamViewer allein: 100 %). Korrigiert um den Netto-Upsell von 17,6 Mio. EUR (+0,4 Mio.EUR gegenüber dem Vorquartal) von SMB zu Enterprise lag die Enterprise-NRR (cc) bei starken 108 %. Die Zahl der Enterprise-Kunden, die jetzt auf ARR-Basis berechnet wird, belief sich zum Quartalsende auf 5.044, ein Anstieg von 14 % ggü. VJ; darin enthalten sind auch die Kunden von 1E.

Der Pro-forma-SMB-ARR wuchs wie der Umsatz um 2 % (+2 % cc) auf 535,2 Mio. EUR. Nach der neuen Berechnungsmethode lag die Zahl der SMB-Kunden zum Ende des ersten Quartals 2025 bei rund 658.000. in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2025 Q1 2024 ? Vorjahr ? Vorjahr Pro forma Pro forma berichtet cc Umsatz nach Region EMEA 97,6 91,6 +7 % +6 % AMERICAS 74,3 67,5 +10 % +10 % APAC 18,4 18,0 +2 % +4 % Gesamt-Umsatz 190,3 177,1 +7 % +7 %

Alle Regionen erzielten im ersten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum auf Pro-forma-Basis. Währungsbereinigt verzeichnete die Region AMERICAS einen zweistelligen Anstieg von 10 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte einen Pro-forma-Umsatz von 74,3 Mio. EUR, getrieben durch starkes Wachstum bei 1E und Frontline-Projekten. In EMEA stieg der Pro-forma-Umsatz um solide 6 % ggü. VJ auf 97,6 Mio. EUR. APAC trotzte weiterhin Währungsbelastungen und erzielte ein Pro-forma-Umsatzwachstum von 4 % auf 18,4 Mio. EUR.

Bereinigtes Pro-forma-EBITDA in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025 EBITDA APM 66,6 Gesamtkosten nach IFRS 2 (Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen) APM +6,5 TeamViewer LTIP APM +1,7 RSU/PSU1 APM +3,8 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit M&A APM +0,1 Aktienbasierte Vergütung durch TLO2 APM +0,9 Integrations- und Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem 1E-Erwerb APM +5,6 Sonstige zu bereinigende Sachverhalte APM +3,0 Finanzierung APM 0,0 Sonstige APM +3,0 Bewertungseffekte APM (5,5) Bereinigtes Nicht-pro-forma-EBITDA APM 76,2 Wieder hinzugefügt: Abgegrenzter Umsatzabschlag (Haircut) für 1E Februar und März 2025 Pro-forma-

Bereinigung +5,4 Bereinigtes EBITDA von 1E für Januar 2025 Pro-forma-Bereinigung 0,0 Bereinigtes Pro-forma-EBITDA Pro forma 81,7 Bereinigte Pro-forma-EBITDA-Marge (in %) Pro forma 43 % 1 Bezieht sich auf den Restricted Stock Unit Plan (RSU) und den Phantom Stock Unit Plan (PSU), die TeamViewer im Jahr 2022 eingeführt hat.

2 Vorbörsliches Management-Incentive-Programm von Tiger LuxOne S.à r.l.

Im ersten Quartal 2025 lag das bereinigte Pro-forma-EBITDA bei 81,7 Mio. EUR, ein Anstieg um 20 % ggü. VJ (Q1 2024: 68,1 Mio. EUR). Die bereinigte Pro-forma-EBITDA-Marge erreichte 43 % (+4 Prozentpunkte ggü. VJ) und übertraf damit leicht die internen Erwartungen, was auf einen höher als erwarteten Umsatzbeitrag aus Frontline-Geschäften im ersten Quartal zurückzuführen ist. Die Profitabilität profitierte von einer Anpassung der Marketingausgaben, trotz einer Verwässerung durch die Profitabilität von 1E im Konsolidierungskreis. Die sonstigen zu bereinigenden Sachverhalte im EBITDA im Zusammenhang mit der Übernahme von 1E ergaben sich aus Integrations- und Transaktionskosten und beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 5,6 Mio. EUR.



Laufende Kosten (pro forma, bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q1 2025 Q1 2024 ? Vorjahr Pro forma Pro forma berichtet Umsatzkosten (COGS) (16,2) (14,4) +13 % In % vom Umsatz -9 % -8 % Vertriebskosten (31,1) (28,5) +9 % In % vom Umsatz -16 % -16 % Marketingkosten (25,6) (35,5) -28 % In % vom Umsatz -13 % -20 % Forschungs- und Entwicklungskosten (22,1) (20,6) +7 % In % vom Umsatz -12 % -12 % Verwaltungskosten (10,2) (8,5) +20 % In % vom Umsatz -5 % -5 % Sonstige1 (3,4) (1,5) +130 % In % vom Umsatz -2 % -1 % Gesamte Umsatz- und operative Kosten (108,6) (109,0) 0 % In % vom Umsatz -57 % -62 % 1 Inkl. Sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf Forderungen i.H.v. 3,5 Mio. EUR in Q1 2025 und 3,8 Mio. EUR in Q1 2024. Die laufenden Kosten (pro forma) blieben im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr stabil bei 108,6 Mio. EUR. Ihr Anteil am Umsatz sank um 4,4 Prozentpunkte auf 57 %, vor allem dank niedrigerer Marketingausgaben.

Die Umsatzkosten (COGS) stiegen um 13 % ggü. VJ, hauptsächlich aufgrund von Periodisierungseffekten, fortgesetzten Investitionen in die Kundenplattform und den Support für Frontline-Projekte. Der Vertriebsaufwand erhöhte sich um 9 %, was auf ein vergrößertes Vertriebsteam in EMEA und AMERICAS zurückgeht. Der Anteil des Vertriebs am Umsatz blieb stabil bei 16 %. Die Marketingkosten gingen um 28 % zurück, was im Wesentlichen auf eine Anpassung der Sponsoringausgaben zurückzuführen ist. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen um 7 %, da TeamViewer in den Ausbau der eigenen Entwicklerteams investierte und die Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduzierte. Die Verwaltungskosten erhöhten sich zwar im Vorjahresvergleich aufgrund von Periodisierungseffekten, blieben jedoch relativ zum Umsatz konstant. Sonstige betriebliche Aufwendungen beliefen sich auf 3,4 Mio. EUR, hauptsächlich bedingt durch niedrigere Erträge aus Derivatgeschäften. Pro-forma-Konzernergebnis in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025 Konzernergebnis IFRS 29,6 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen APM +6,5 PPA-Abschreibungen APM +6,1 Sonstige zu bereinigende Sachverhalte1 APM +3,1 Sondereffekte Finanzergebnis APM +1,5 Zu bereinigende Ertragsteuern APM (4,2) Bereinigtes Konzernergebnis APM 42,7 Wieder addiert / subtrahiert: Abgegrenzter Umsatzabschlag (Haircut) für 1E Februar und März 20252 Pro-forma-

Bereinigung +4,1 Bereinigtes Konzernergebnis von 1E für Januar 2025 Pro-forma-

Bereinigung (1,1) Bereinigtes Pro-forma-Konzernergebnis Pro forma 45,6 Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien (unverwässert) 156.966.162 Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) Pro forma 0,29 1 Siehe Tabelle Bereinigtes (Pro-forma-)EBITDA auf Seite 6.

2 1E Umsatzabschlag Februar und März 2025 nach Steuern bei einem angenommenen Körperschaftsteuersatz von 25 %.

Das Konzernergebnis (IFRS) stieg im ersten Quartal 2025 auf 29,6 Mio. EUR, ein Plus von 33 % im Vergleich zu 22,3 Mio. EUR im ersten Quartal 2024 (TeamViewer allein). Die gesamten Zinsaufwendungen erhöhten sich vor allem durch die Finanzierung der 1E-Übernahme um 4,4 Mio.EUR auf 8,6 Mio.EUR. Dabei gelang es, den durchschnittlichen Zinssatz im Rahmen der optimierten Finanzierung um gerundet weitere 10 Basispunkte auf 3,9% zu senken.

Das bereinigte Pro-forma-Konzernergebnis erreichte 45,6 Mio. EUR, ein Anstieg um 24% im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2024 TeamViewer allein: 36,8 Mio. EUR).

Der bereinigte Gewinn je Aktie (unverwässert) lag bei 0,29 EUR im ersten Quartal 2025 (Q1 2024 TeamViewer allein: 0,22 EUR). Finanzlage in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025 Q1 2024 (TeamViewer allein) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit IFRS 38,2 49,5 Cashflow aus Investitionstätigkeit IFRS (668,7) (1,9) Cashflows aus Finanzierungstätigkeit IFRS 709,5 (84,8) Zahlungsmittel und -äquivalente IFRS 133,8 35,8 Finanzverbindlichkeiten gesamt IFRS 1.161,6 521,8

Der operative Cashflow (IFRS) belief sich im ersten Quartal 2025 auf 38,2 Mio. EUR, ein Minus von 11,3 Mio. EUR ggü. VJ. Dieser Rückgang resultierte hauptsächlich aus Zahlungen im Zusammenhang mit der 1E-Übernahme sowie einer Einmalzahlung im Zusammenhang mit besonderen Rechtsstreitigkeiten, teilweise kompensiert durch geringere Sponsoringzahlungen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit (IFRS) lag bei -668,7 Mio. EUR, bedingt durch den Kaufpreis für 1E in Höhe von 692 Mio.EUR. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (IFRS) betrug 709,5 Mio. EUR, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Finanzierung der 1E-Akquisition. Die Zahlungsmittel und-äquivalente (IFRS) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 98,1 Mio. EUR auf 133,8 Mio. EUR zum Ende des ersten Quartals 2025.

Insgesamt belief sich die Nettoverschuldung auf 1.027,7 Mio. EUR. Der daraus resultierende Pro-forma-Netto-Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/bereinigtes Pro-forma-EBITDA LTM) von 3,1x entspricht TeamViewers Entschuldungszielen nach der 1E-Akquisition.

Der Levered Free Cash Flow (FCFE), einschließlich der Zahlungsströme von 1E nach Abschluss der Transaktion Ende Januar, belief sich auf 26,8 Mio. EUR im ersten Quartal 2025. Bereinigt um Transaktionskosten und eine Einmalzahlung im Zusammenhang mit besonderen Rechtsstreitigkeiten lag der FCFE bei 44,5 Mio. EUR, ein Anstieg um 10 % gegenüber dem Vorjahr. Daraus ergab sich eine Cash Conversion (FCFE im Verhältnis zum bereinigten Pro-forma-EBITDA) nach Bereinigungen von 54 % im ersten Quartal. in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025

Nicht-pro forma1 Q1 2024

TeamViewer alleine Levered Free Cash Flow (FCFE) APM 26,8 40,5 Bereinigung um 1E-Erwerb APM 6,1 0,0 Bereinigung um eine Einmalzahlung im Zusammenhang mit besonderen Rechtsstreitigkeiten APM 11,6 0,0 Levered Free Cash Flow (FCFE) bereinigt um 1E und Rechtsfälle APM 44,5 40,5 Cash Conversion (FCFE / ber. Pro-forma-EBITDA) nach Bereinigungen APM 54 % 62 % 1 Einschließlich 1E Februar und März 2025

Pro-forma-Ausblick 2025 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet TeamViewer, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, ein anhaltendes Umsatzwachstum sowohl auf Pro-forma- als auch auf vergleichbarer Basis. Für eine Gegenüberstellung auf vergleichbarer Basis enthält die Tabelle die historischen Pro-forma-Finanzdaten von TeamViewer und 1E für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Pro-forma-Prognose für das Geschäftsjahr 2025. GJ 2024

TMV+1E ungeprüft

(1. Jan. - 31. Dez. 2024) GJ 2025 Prognose

pro forma

(1. Jan. - 31. Dez. 2025)1 758 ARR in Mio. €2 815 - 840 (entspricht % ggü. Vorjahr währungsbereinigt)2 +7,5 % bis +10,8 % 740 Umsatz in Mio. €2 778 - 797 (entspricht % ggü. Vorjahr währungsbereinigt)2 +5,1 % bis +7,7 % was sich ungefähr wie folgt aufschlüsselt (in Mio. €):3 671 TeamViewer 697 - 712 69 1E 81 - 85 43 % Bereinigte EBITDA Marge in % rund 43 % 1 Die Bereiche geben die Prognosebereiche zwischen den angegebenen Werten an

2 Basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,05

3 Da 2025 ein Übergangsjahr ist, dient die Aufschlüsselung in TeamViewer und 1E einzeln nur zu Informationszwecken

Pro-forma-Zahlen

In die Erstellung der Pro-forma-Zahlen wurden ausschließlich zu Vergleichszwecken die ausgewählten historischen Pro-forma-Finanzdaten von TeamViewer und 1E für das Geschäftsjahr 2024 einbezogen, sowohl separat als auch kombiniert: Die Pro-forma-Zahlen (1E und TMV+1E kombiniert) wurden so erstellt, als ob die Übernahme von 1E am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre, sind in Euro angegeben, ungeprüft und dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Pro-forma-Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 spiegelt den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 wider. Es werden keine historischen Pro-forma-Finanzdaten unterhalb des EBITDA und für den Cashflow erstellt. Die Übernahme von 1E wurde am 31. Januar 2025 abgeschlossen: Der Monat Januar 2025 wird bei der Berichterstattung nach IFRS nicht berücksichtigt. Im Januar 2025 generierte 1E einen Umsatz von 6,1 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 29,9 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2025 beträgt der abgegrenzte Umsatzabschlag von 1E 15,6 Mio. EUR. Dieser Abschlag steht im Zusammenhang mit den IFRS-Vorschriften, die zu einer Verringerung der abgegrenzten Umsatzerlöse zum Erwerbszeitpunkt geführt haben. Der abgegrenzte Umsatzabschlag wird in der Pro-forma-Rechnung angepasst. Anpassungen der Kaufpreisallokation ("PPA") werden erst ab dem 1. Februar 2025 berücksichtigt. PPA-Abschreibungen im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition belaufen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 25,1 Mio. EUR und sind in den IFRS-Umsatzkosten enthalten. TeamViewer passt die PPA-Abschreibungen in seiner Definition für das bereinigte EBITDA (APM) an, weshalb es keine zusätzliche Anpassung der PPA-Abschreibungen im bereinigten Pro-forma-EBITDA gibt. ###



Webcast

Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 6. Mai 2025 um 9:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Q1-Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2025-q1 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com verfügbar sein. Die begleitende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit.



Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer - von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen - um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels - geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel - bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 1.800 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com .



Kontakt

Presse

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com



Wichtiger Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft.

Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln.

Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln.

TeamViewer hat jeden der folgenden APMs wie folgt definiert: Bereinigtes EBITDA ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt den jährlich wiederkehrenden Umsatz für alle aktiven Abonnements am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Er wird berechnet, indem der Tagesumsatz aus Abonnements am Ende des Berichtszeitraums mit 365 Tagen (bzw. 366 Tagen in Schaltjahren) multipliziert wird. Der Tagesumsatz aus Abonnements ermittelt sich aus dem Gesamtwert der aktiven Verträge geteilt durch die Vertragsdauer in Tagen. Das Ende des Berichtszeitraums ist definiert als der letzte Kalendertag des jeweiligen Zeitraums. Retained ARR ist definiert als ARR am Ende des Berichtszeitraums von Kunden, die am Ende des Vorjahresberichtszeitraums bereits Kunden waren. Net Retention Rate (NRR) (cc) ist definiert als Retained ARR (währungsbereinigt) am Ende des Berichtszeitraums geteilt durch die Gesamt-ARR am Ende des Berichtszeitraums des Vorjahres. Anzahl der Kunden ist die Gesamtzahl der zahlenden Kunden mit einem aktiven Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Kunden-Churn-Rate gibt den Prozentsatz der Kunden an, die in den letzten zwölf Monaten nicht gehalten werden konnten. Sie wird berechnet als 100 % minus der Anzahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten gehalten werden konnten (keine Neukunden), geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden vor zwölf Monaten. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem der gesamte ARR durch die Gesamtzahl der Kunden zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt wird. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) wird entsprechend dem Gewinn pro Aktie (unverwässert) berechnet, wobei als Berechnungsgrundlage anstelle des Konzernergebnisses das Bereinigte Konzernergebnis herangezogen wird. Währungsbereinigt (cc) bezeichnet Vergleichsangaben, bei denen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen Zeiträumen bereinigt wurden. "Pro forma" bezieht sich auf die TeamViewer-Konzernkennzahlen, einschließlich der 1E-Kennzahlen vor Abschluss der Akquisition (basierend auf der ungeprüften Einschätzung des Managements zum Zeitpunkt der Übernahme) sowie einer Bereinigung negativer Effekte aus der M&A-Transaktion auf den Umsatz ("Haircut") nach dem Abschluss. Pro-forma-Zahlen dienen ausschließlich Vergleichszwecken und sollten zusammen mit den Finanzberichten betrachtet werden. Sie sind nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse, die erzielt worden wären, wenn die Transaktion zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hätte. Wichtige IFRS- & Nicht-pro-forma-Kennzahlen (Konzern, ungeprüft) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Berechnungs-

basis / Definition Q1 2025 Q1 2024 ? Vorjahr (TeamViewer alleine) berichtet Vertriebskennzahlen Umsatz IFRS1 178,8 161,7 +11 % Gewinn- und Margen-Kennzahlen Bereinigtes EBITDA (APM, non pro forma) 76,2 65,2 +17 % Bereinigte EBITDA-Marge (APM, non pro forma) 43 % 40 % +2 % EBITDA APM1 66,6 53,0 +26 % EBIT IFRS1 53,2 38,7 +37 % Konzernergebnis & Gewinn pro Aktie Konzernergebnis IFRS 29,6 22,3 +33 % Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) IFRS 0,19 0,14 +39 % Bereinigtes Konzernergebnis (APM, non pro forma) 42,7 36,8 +16 % Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) (APM, non pro forma) 0,27 0,22 +22 % Cashflow-Kennzahlen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit IFRS 38,2 49,5 -23 % Cashflow aus Investitionstätigkeit IFRS (668,7) (1,9) >+300% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit IFRS 709,5 (84,8) <-300% Bilanzkennzahlen Zahlungsmittel und -äquivalente IFRS 133,8 35,8 +274 % Finanzverbindlichkeiten gesamt IFRS 1.161,6 521,8 +123 % Netto-Finanzverbindlichkeiten (APM, non pro forma) 1.027,7 486,0 +111 % Mitarbeitende, Vollzeitäquivalente (FTE) (Stichtag) (APM, non pro forma) 1.891 1.553 +22 % 1 Die wichtigsten IFRS-Kennzahlen für das erste Quartal 2025 umfassen 1) die konsolidierten Monate Februar und März 2025 von 1E, 2) den abgegrenzten Umsatzabschlag von 5,4 Mio. EUR für 1E im ersten Quartal 2025 und 3) die Abschreibung im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation ("PPA") in Höhe von 4,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2025.

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q1 2025 Q1 2024 Umsatzerlöse 178.753 161.654 Umsatzkosten (24.518) (22.088) Bruttoergebnis vom Umsatz 154.235 139.567 Forschungs- und Entwicklungskosten (23.168) (19.742) Marketingkosten (27.344) (35.505) Vertriebskosten (32.978) (28.259) Verwaltungskosten (18.239) (11.238) Wertminderungsaufwand auf Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen (3.069) (2.698) Sonstige Erträge 5.961 386 Sonstige Ausgaben (2.212) (3.779) Operativer Gewinn 53.185 38.732 Finanzerträge 134 174 Finanzaufwendungen (8.765) (4.413) Anteil am Gewinn/Verlust von

assoziierten Unternehmen (2.181) (1.108) Währungsaufwendungen 1.653 (458) Gewinn vor Ertragsteuern 44.026 32.927 Ertragsteuern (14.396) (10.587) Konzernergebnis 29.630 22.340 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

(in tsd. Stück) 156.966 164.469 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,19 0,14 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

(in tsd. Stück) 157.865 165.456 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,19 0,14



Konzernbilanz Aktiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 31. März 2025 31. Dezember 2024 Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 1.163.874 668.091 Immaterielle Vermögenswerte 387.448 149.006 Sachanlagen 40.574 41.457 Finanzielle Vermögenswerte 5.328 5.412 Anteile an assoziierten Unternehmen 18.334 20.862 Sonstige Vermögenswerte 24.348 22.440 Aktive latente Steuern 603 28.750 Summe Langfristige Vermögenswerte 1.640.508 936.018 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.997 30.187 Sonstige Vermögenswerte 42.467 39.221 Steuerforderungen 8.278 257 Finanzielle Vermögenswerte 5.132 9.394 Zahlungsmittel- und äquivalente 133.845 55.265 Summe kurzfristige Vermögenswerte 224.719 134.323 Summe Aktiva 1.865.227 1.070.341



Konzernbilanz Passiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 31. März 2025 31. Dezember 2024 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 170.000 170.000 Kapitalrücklage 64.017 70.327 Gewinnrücklage/(Verlustvortrag) 57.523 27.893 Cashflow Hedge (144) 5.822 Währungsumrechnungsrücklagen (17.725) 4.653 Rücklage eigene Aktien (167.636) (178.211) Den Aktionären der TeamViewer SE

zustehendes Eigenkapital 106.034 100.485 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 634 615 Finanzverbindlichkeiten 679.097 329.143 Abgegrenzte Umsatzerlöse 44.826 44.827 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 2.376 1.488 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9.397 288 Passive latente Steuern 79.213 45.540 Summe Langfristige Verbindlichkeiten 815.543 421.902 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 1.852 10.184 Finanzverbindlichkeiten 482.483 115.490 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.674 15.840 Abgegrenzte Umsatzerlöse 367.457 336.390 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 69.779 65.412 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 533 1.817 Steuerverbindlichkeiten 7.872 2.822 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 943.650 547.954 Summe Verbindlichkeiten 1.759.193 969.856 Summe Passiva 1.865.227 1.070.341

Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q1 2025 Q1 2024 Gewinn vor Ertragsteuern 44.026 32.927 Abschreibung nud Wertminderung von Anlagevermögen 13.372 14.269 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen (8.314) 340 Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung 269 6 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 4.264 5.787 Netto-Finanzierungskosten 10.812 5.347 Veränderungen der abgegrenzten Einnahmen 31.066 17.012 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und Sonstiges (48.829) (14.232) Gezahlte Ertragsteuern (8.429) (11.923) Cahsflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 38.237 49.532 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (994) (1.872) Auszahlungen für Finanzanlagen (480) 0 Auszahlungen für Akquisitionen (667.182) 0 Cashflow aus Investitionstätigkeit (668.656) (1.872) Rückzahlung von Fremdmitteln 0 (100.000) Einnahmen aus Fremdmitteln 720.000 90.000 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (1.504) (1.361) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (8.985) (5.771) Erwerb eigener Aktien 0 (67.697) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 709.511 (84.829) Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente 79.093 (37.169) Wechselkursbedingte Veränderungen (513) 134 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenanfang 55.265 72.822 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenende 133.845 35.787







