Evotec SE veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2025: Weichenstellung für Wachstum 2025 in schwierigem Marktumfeld



Konzernumsatz von 200 Mio. €, im Einklang mit Prognose; Shared R&D mit ähnlichem Trend wie im Jahr 2024; Just - Evotec Biologics mit anhaltender Wachstumsdynamik

Signifikante Fortschritte in der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb im Bereich gezielter Proteinabbau

Strategie baut auf führender Rolle in Technologie und Wissenschaft auf: Konzentration auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete, Vereinfachung des Geschäftsmodells und Förderung der operativen Exzellenz

Prognose für 2025 und Ausblick 2028 bestätigt

Hamburg, 06. Mai 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) hat heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben und die Fortschritte bei strategischen Partnerschaften und die Umsetzung von Maßnahmen zur Generierung von nachhaltigem profitablem Wachstum hervorgehoben.

Dr Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, erklärte: "Mit 200 Mio. € Umsatz haben wir das erste Quartal, trotz eines schwachen Marktumfelds in der Wirkstoffforschung, leicht über unseren Erwartungen abgeschlossen. Just - Evotec Biologics hat im Vergleich zu einem bereits hervorragenden Q1 2024 erneut ein starkes Wachstum erzielt und wird seine Fähigkeiten als skalierbarer Technologieanbieter weiter ausbauen. Wir sind auf einem guten Weg, Evotec auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und auf ein nachhaltiges profitables Wachstum vorzubereiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir die Chancen, die vor uns liegen, nutzen können. Wir schreiben das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Evotec als Pionier in der Wirkstoffforschung."

Q1 2025 Umsatz und EBITDA wie erwartet: Shared R&D gedämpft; Just - Evotec Biologics mit anhaltender Wachstumsdynamik Der Konzernumsatz sank um 4% auf 200,0 Mio. € (3M 2024: 208,7 Mio. €) und entsprach damit den Erwartungen

Die externen Umsatzerlöse im Segment Shared R&D sanken um 9% auf 140,6 Mio. € (3M 2024: 155,2 Mio. €); die externen Umsatzerlöse von Just - Evotec Biologics stiegen um 11% auf 59,4 Mio. € (3M 2024: 53,5 Mio. €)

Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug 3,1 Mio. € (3M 2024: 7,8 Mio. €) und lag damit leicht über dem Plan; dies ist auf einen einstelligen Umsatzrückgang und eine vorteilhafte Staffelung von Projektabschnitten bei Just - Evotec Biologics zurückzuführen

Das Konzernumsatzwachstum dürfte sich gegenüber 2024 beschleunigen, auch wenn die Marktnachfrage nach frühen Wirkstoffforschungsprojekten voraussichtlich auf dem Niveau von 2024 bleiben wird. Die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Zölle und Projektfinanzierungen durch die US-Regierung werden derzeit voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf Evotecs Geschäftsaussichten haben.

Gestärkte Partnerschaften ebnen den Weg für Wachstum im Jahr 2025 in einem schwierigen Marktumfeld Erweiterte Kooperationen mit bestehenden Kunden und Neugeschäft treiben das Wachstum von Just - Evotec Biologics voran

Wichtige wissenschaftliche Erfolge erweitern die Pipeline sogenannter Molecuar Glues in strategischer Partnerschaft mit BMS für bisher nicht behandelbare Krankheiten. Leistungs- und programmbezogene Fortschritte lösen Zahlungen von insgesamt 75 Mio. US$ an Evotec aus

Evotec erhält Fördermittel von der koreanischen Regierung zur Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Therapien für Lungenkrankheiten

Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 840 bis 880 Mio. € erwartet (2024: 797,0 Mio. €).

F&E-Aufwand in Höhe von 40 bis 50 Mio. € erwartet (2024: 50,8 Mio. €).

Bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 30 bis 50 Mio. € erwartet (2024: 22,6 Mio. €).

Ausblick 2028 Konzernumsatzerlöse mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in einer Spanne von 8 bis 12 % zwischen 2024 und 2028 angestrebt Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge 2028 von mehr als 20% erwartet

Ausführlichere Informationen und Finanztabellen sind im Geschäftsbericht enthalten, der auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Webcast-Details Datum:Dienstag, 06. Mai 2025 Zeit:14.00 MESZ (13.00 BST, 08.00 EDT) Zur Teilnahme am Audio-Webcast melden Sie sich über diesen Link an. Die Präsentation wird kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung auf unserer Website unter Finanzpublikationen - Evotec zur Verfügung stehen.

Details zur Telefonkonferenz Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen Link . Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf. Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter diesem Link verfolgen. Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Plattformen und modernster Technologien beschleunigen wir die Entwicklung lebensverändernder Medikamente - schneller, intelligenter und präziser. Unser Know-how umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und wird durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften, in denen wir wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Agilität verbinden. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu - mit dem Ziel, diese zugänglicher und bezahlbarer zu machen. Mit einem starken Portfolio von über 100 gemeinsam gehaltenen und eigenen F&E-Projekten konzentrieren wir uns auf Schlüsseltherapiebereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Evotecs globales Team von mehr als 4.800 Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



