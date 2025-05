Moskau - Der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobjanin, hat am Dienstag Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt vermeldet."Die Luftabwehrkräfte des Verteidigungsministeriums haben einen Angriff von fünf Drohnen abgewehrt, die in Richtung Moskau flogen", teilte er auf der Plattform Telegram mit. Die Rettungsdienste arbeiteten an einer Stelle, an der die Trümmer einer Drohne auf eine Autobahn gefallen seien. Vorläufigen Informationen zufolge gebe es keine ernsthaften Verletzungen oder Todesopfer, so Sobjanin. Über ein Dutzend weitere Drohnen, die in Richtung Moskau geflogen seien, seien zerstört worden.An den Moskauer Flughäfen wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt. Mittlerweile wurde der Betrieb wieder aufgenommen.