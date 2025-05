DJ UBS wird durch Einigung mit DoJ weitere Altlast der Credit Suisse los

DOW JONES--Die Schweizer UBS einigt sich mit dem US-Justizministerium (DoJ) wegen Steuerverstößen der übernommenen Credit Suisse und zahlt insgesamt 511 Millionen US-Dollar. Die Vereinbarung bezieht sich auf das in der Schweiz verbuchte grenzüberschreitende Geschäft der Credit Suisse mit US-Steuerpflichtigen, wie die UBS am Montagabend mitteilte. Credit Suisse Services AG habe sich in einem Fall der Verschwörung zur Beihilfe und Unterstützung bei der Erstellung falscher Einkommensteuererklärungen schuldig bekannt. Zudem beinhalte die Einigung ein Non-Prosecution Agreement in Bezug auf ähnliche Verstöße in Singapur.

Im zweiten Quartal erwartet die UBS Group eine Gutschrift aus der teilweisen Auflösung der mit der Übernahme von Credit Suisse im Rahmen der Kaufpreisallokation gebildeten Eventualverbindlichkeiten. Zudem sieht die UBS AG im Zusammenhang mit dieser Lösung im zweiten Quartal eine Belastung.

