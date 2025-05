DJ Rational bestätigt nach leichtem Wachstum zum Jahresstart Prognose

DOW JONES--Der Großküchenausstatter Rational ist mit einem leichten Umsatz- und Ergebniswachstum in das Jahr gestartet, blieb allerdings etwas hinter den Markterwartungen zurück. Neben höheren Umsätzen mit Kochsystemen habe sich auch das Geschäft mit Reinigern, Serviceteilen und Zubehör positiv entwickelt. Die Nähe zum "Grundbedürfnis Essen" mache das Geschäftsmodell von Rational insgesamt widerstandsfähiger als das der meisten Unternehmen anderer Branchen, teilte der MDAX-Konzern mit und bestätigte seine Jahresprognose. Allerdings beobachte Rational die volatile Lage rund um die Zölle auf Importgüter in den USA sehr genau. Sollte der Handelsstreit zu einer Rezession in den USA und anderen wichtigen Märkten führen, könne auch Rational davon betroffen sein.

"Trotz der wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sind wir erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet", sagte Konzernvorstand Peter Stadelmann laut der Mitteilung.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 3 Prozent auf 295,3 Millionen Euro und entwickelte sich damit im Rahmen der Konzernerwartungen. Regional wuchs Nordamerika um 11 Prozent. Während der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland um 2 Prozent zulegte, führte die starke Nachfrage in Großbritannien und Italien, aber auch in Süd- und Südosteuropa zu einem Wachstum von 7 Prozent im übrigen Europa.

Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern stieg angesichts höherer Aufwendungen für Vertrieb, Service und Produktentwicklung um 1 Prozent auf 72,1 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei 24,4 Prozent. Nach Steuern verdiente Rational mit 56,9 Millionen Euro bzw. 5,00 Euro je Aktie ebenfalls jeweils 1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 303 Millionen Euro, einem EBIT von 74 Millionen Euro und einem Konzerngewinn von 57 Millionen bzw, 5,09 Euro pro Aktie gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet Rational weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von rund 26 Prozent, was in etwa dem Vorjahresniveau von 26,3 Prozent entspricht. "Zudem erwarten wir eine Rückkehr zu der für uns normalen Umsatzsaisonalität mit einem ansteigenden Geschäftsvolumen in den kommenden Quartalen und einem starken Jahresendgeschäft", ergänzte Finanzvorstand Jörg Walter.

