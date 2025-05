DJ FMC bekräftigt nach starkem 1. Quartal Jahresprognose

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Profitabilität zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Der DAX-Konzern wies für das erste Quartal einen leichten Umsatzanstieg von 3 (währungsbereinigt 1) Prozent auf 4,881 Milliarden Euro aus. Organisch und währungsbereinigt wuchs der Bad Homburger Konzern um 5 Prozent. Die Behandlungsmengen in den USA, wo FMC stark präsent ist, lagen trotz der Auswirkungen einer starken Grippewelle auf Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr erwartet FMC eine Beschleunigung des organischen Behandlungswachstums in den USA auf über 0,5 Prozent.

Das operative Ergebnis kletterte in den ersten drei Monaten überproportional um 35 (währungsbereinigt 32) Prozent auf 331 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 6,8 von 5,2 Prozent. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte stieg um 13 (währungsbereinigt 11) Prozent auf 457 Millionen Euro, entsprechend einer Marge von 9,4 (Vorjahr 8,5) Prozent. Dass die Umsatzentwicklung so deutlich hinter dem Ergebniswachstum zurückbleibt, ist primär auf Veräußerungen im Zuge des Portfolioumbaus zurückzuführen. Im Rahmen des Transformationsprogramms "FME25" trennt sich FMC von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören und einen margenverwässernden Effekt haben. FME25

Im laufenden Jahr strebt FMC weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte.

"In beiden Segmenten lässt sich organisches Umsatzwachstum verzeichnen und das Phasing des operativen Ergebnisses entsprach unseren Erwartungen. Care Enablement setzte seinen Transformationsplan erfolgreich um, baute die operative Ergebnismarge weiter aus und erreichte erstmalig den Zielkorridor. Care Delivery konnte das Margenniveau des Vorjahres halten, trotz eines Dialysetags weniger und des negativen Einflusses der schweren Grippesaison. Die positive Dynamik des letzten Jahres hat sich fortgesetzt und die Zahl der Patientenüberweisungen ist weiter gestiegen", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Wir erwarten auch weiterhin im Laufe des Jahres operative und finanzielle Verbesserungen in beiden Segmenten, die sich in einem deutlichen Ergebnis- und Margenwachstum niederschlagen werden. Daher bestätigen wir unseren finanziellen Ausblick für das Gesamtjahr 2025."

