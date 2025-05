EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Scout24 erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet: Beschleunigtes Umsatzwachstum und kontinuierliche Margensteigerung führen zu starkem Ergebnis je Aktie



06.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Scout24 erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet: Beschleunigtes Umsatzwachstum und kontinuierliche Margensteigerung führen zu starkem Ergebnis je Aktie Umsatz steigt im ersten Quartal 2025 um 15,8 % dank dynamischer Entwicklung in beiden Segmenten Rekordkundenzahlen: Anzahl gewerblicher Kunden um 5,9 % und privater Kunden um 19,8 % erhöht EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wächst um 17,9 %, Margensteigerung um einen Prozentpunkt, inklusive der jüngsten Akquisitionen EPS wächst aufgrund reduzierter nichtoperativer Kosten stark Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt München / Berlin, 6. Mai 2025 Die Scout24-Gruppe hat ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Quartal 2025 fortgesetzt und den Umsatz um 15,8 % auf 157,6 Mio. EUR gesteigert. Das organische Wachstum übertraf mit 12,1 % die bereits starke Dynamik des vierten Quartals 2024. Haupttreiber des Umsatzwachstums waren die anhaltend hohe Nachfrage nach Mitgliedschaften in allen Geschäftsbereichen sowie die positive Entwicklung des Transaktionsgeschäfts. Das Transaktionsgeschäft profitierte von einer zwar langsamen, aber stetigen Markterholung sowie der erfolgreichen Integration der jüngsten Akquisitionen. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verzeichnete einen noch stärkeren Anstieg von 17,9 %. Treiber waren sowohl das gestiegene Umsatzvolumen als auch nachhaltige Effizienzgewinne und Skaleneffekte, die aus der erfolgreichen Implementierung der Interkonnektivitätsstrategie resultierten. Die EBITDA-Marge verbesserte sich folglich um einen Prozentpunkt auf 59,5 % - trotz der jüngsten Akquisitionen mit ihrem geringeren Margenbeitrag. "Wir sind stark ins Jahr 2025 gestartet. Sowohl das organische Umsatzwachstum als auch unsere jüngsten Zukäufe entwickeln sich positiv. Unser vernetztes Ökosystem wächst kontinuierlich: Wir gewinnen mehr Kunden in beiden Segmenten, die Nutzerzahlen steigen und auch die Anzahl registrierter Immobilienbesitzer nimmt zu. Die Nachfrage nach unseren innovativen Produkten ist entsprechend hoch. Kürzlich haben wir einen wichtigen Meilenstein mit der Einführung einer KI-Lösung von Anthropic im gesamten Unternehmen erreicht. Wir treiben die Weiterentwicklung von Scout24 über eine reine Anzeigenplattform hinaus voran - und das mit klarem Erfolg. Diesen Weg hatten wir auf dem Kapitalmarkttag 2024 angekündigt. Trotz aktueller weltwirtschaftlicher Unsicherheiten und gestiegener Hypothekenzinsen in Deutschland sind wir zuversichtlich, dass 2025 ein weiteres erfolgreiches Jahr für Scout24 wird", kommentiert Ralf Weitz, CEO von Scout24. Rekordzahlen bei Kunden und Abonnementumsätze treiben Wachstum in beiden Segmenten Das Professional-Segment erzielte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 16,2 %. Die Subscription-Umsätze stiegen um 15,0 % (davon 12,0 % organisch) auf 82,8 Mio. EUR, getrieben durch starkes Kundenwachstum und anhaltend hohe Produktnachfrage. Die durchschnittliche Kundenzahl erhöhte sich im ersten Quartal 2025 um 5,9 % auf 25.601, der ARPU im Professional-Segment legte um 8,6 % zu. Besonders dynamisch entwickelte sich weiterhin das Geschäft mit Wohnimmobilienmaklern, während die anhaltenden Herausforderungen im Gewerbeimmobiliensegment das Gesamtwachstum leicht dämpften. Die Umsätze aus dem Bereich Transaction Enablement sind um 25,4 % auf 27,2 Mio. EUR gestiegen, mit einem organischen Wachstumsbeitrag von 12,2 %. Gegenüber dem vierten Quartal 2024 beschleunigte sich das Wachstum leicht. Der Immobilienmarkt erholt sich langsam, aber stetig. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen eine gute Entwicklung in den Bereichen Bewertungsdienstleistungen, CRM und ESG. Der Gesamtumsatz im Private-Segment ist um 14,9 % gestiegen. Die Subscription-Erlöse wuchsen eindrucksvoll um 26,3 % auf 25,8 Mio. EUR. Sie setzen damit ihren dynamischen Wachstumskurs der Vorquartale fort. Haupttreiber war die anhaltend starke Nachfrage nach den Plus-Produkten. Das Wachstum der Abonnenten behielt mit 19,8 % im Jahresvergleich und 495.150 Kunden ein robustes Momentum bei, was eine leichte Verlangsamung gegenüber dem Vorquartal darstellt. Diese Entwicklung wurde durch ein stärkeres ARPU-Wachstum von 5,4 % ausgeglichen. Kontinuierliche Margenverbesserung und erfolgreiche Skalierung trotz Integration von Akquisitionen mit geringerer Marge Die operativen Kosten sind im ersten Quartal 2025 einschließlich der jüngsten Akquisitionen um 11,4 % gestiegen. Dieser im Vergleich zum Umsatzwachstum deutlich geringere Anstieg der Aufwendungen spiegelt die verbesserte operative Effizienz und die Skaleneffekte wider, die durch die konsequente Umsetzung der Interkonnektivitätsstrategie erzielt wurden. Die Hauptkostentreiber waren Personalaufwendungen (+11,6 %), Einkaufskosten (+26,5 %) im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen und der Belebung des Sprengnettergeschäfts sowie IT-Kosten (+16,6 %). Letztere sind hauptsächlich aufgrund höherer AWS-Ausgaben, der strategischen KI-Integration sowie zusätzlicher Aufwendungen aus den jüngsten Akquisitionen gestiegen. Als Ergebnis des robusten Umsatzwachstums und des geringeren Anstiegs der operativen Kosten erhöhte sich das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um 17,9 % auf 93,7 Mio. EUR. Die entsprechende EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 59,5 %. Die nichtoperativen Effekte verringerten sich im ersten Quartal signifikant um 35,1 % auf 7,8 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultierte vorrangig aus deutlich geringeren Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung sowie reduzierten Reorganisationskosten. Der Rückgang wurde teilweise durch erhöhte M&A-Aufwendungen im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen kompensiert. Infolge der Verringerung der nichtoperativen Effekte verzeichnete das EBITDA einen deutlichen Anstieg von 27,4 % auf 85,9 Mio. EUR. Das Finanzergebnis verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang um 86,0 %, der primär auf negative Währungseffekte infolge der Aufwertung des Euro zurückzuführen ist. Das Ergebnis nach Steuern verbuchte einen deutlichen Anstieg von 26,7 %. Das Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte im ersten Quartal 0,69 EUR und stieg damit im Jahresvergleich um starke 28,6 %. Diese Entwicklung basierte auf der dynamischen Umsatzentwicklung und den deutlich reduzierten nichtoperativen Effekten, während das rückläufige Finanzergebnis den positiven Trend nur geringfügig abschwächte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, das um bestimmte nichtoperative Effekte korrigiert wurde, erreichte 0,79 EUR und verzeichnete damit ein starkes Wachstum von 17,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Die Zahlen sprechen für sich: 16 % Umsatzplus, 18 % Wachstum des ooEBITDA und eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses je Aktie. Diese Erfolge verdeutlichen, wie unsere Interkonnektivitätsstrategie gleichzeitig Mehrwert für Kunden und Aktionäre schafft. Die weiterhin hohe Nachfrage nach unseren Produkten sorgt für ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. Gleichzeitig verbessert unsere Strategie, die verschiedenen Kundengruppen zu vernetzen, unsere Profitabilität - und das trotz der Integration von Akquisitionen mit geringerer Marge. Wir setzen unsere attraktive Kapitalallokation für Aktionäre unvermindert fort: mit gezielten Übernahmen, einer vorgeschlagenen Dividendenerhöhung um 10 % sowie kontinuierlichen Aktienrückkäufen. Obwohl die gestiegenen Hypothekenzinsen die Aussichten für Immobilientransaktionen in Deutschland kurzfristig eintrüben, sind wir zuversichtlich, unsere Prognose für das Geschäftsjahr zu erreichen", sagt Dirk Schmelzer, CFO von Scout24. Mio. EUR Q1 2025 Q1 2024 Veränderung Umsatzerlöse 157,6 136,1 +15,8 % Professional-Segment 115,3 99,3 +16,2 % Private-Segment 42,3 36,8 +14,9 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2 93,7 79,5 +17,9 % Professional-Segment 68,8 60,1 +14,4 % Private-Segment 24,9 19,3 +28,6 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2,3 (%) 59,5 % 58,4 % +1,0 Pp Professional-Segment 59,7 % 60,6 % -0,9 Pp Private-Segment 58,9 % 52,6 % +6,3 Pp EBITDA1 85,9 67,4 +27,4 % Ergebnis nach Steuern 50,0 39,4 +26,7 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern 57,1 49,1 +16,2 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR) 0,69 0,54 +28,6 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR)4 0,79 0,67 +17,9 %

1 Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen. 2 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte. 3 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen. 4 Bereinigt (1) um nichtoperative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Vermögenswerte sowie (3) um im Finanzergebnis enthaltene Effekte aus Unternehmenszusammenschlüssen wie die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit nachhaltigem Umsatzwachstum und anhaltender Margenverbesserung Obwohl Scout24 einen starken Start im ersten Quartal 2025 verzeichnet hat, könnten aktuelle globale Unsicherheiten die Zinssätze, das Verbrauchervertrauen und die allgemeine Dynamik des Immobilienmarktes in Deutschland beeinflussen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 ist die Scout24-Gruppe sehr gut aufgestellt, um ihr Angebot im deutschen Immobilienmarkt weiter auszubauen. Trotz des weiterhin herausfordernden Marktes ist die Scout24-Gruppe überzeugt, mit ihrem diversifizierten Produktportfolio ihren Kunden in verschiedenen Marktsituationen einen besonderen Mehrwert bieten zu können. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr bekräftigt der Vorstand seine Erwartung für höhere Umsätze und Ergebnisse im Geschäftsjahr 2025, die vor allem durch die Wachstumsstrategie des Unternehmens erreicht werden sollen. Die Prognose für 2025 bleibt unverändert: Konkret erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 12-14 % einschließlich eines anorganischen Beitrags von ca. 2 Prozentpunkten. Darüber hinaus erwartet der Vorstand einen Anstieg der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 50 Basispunkte. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insgesamt auf der Steigerung des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und der zugehörigen Marge. Webcast Scout24 wird heute um 15:00 Uhr MESZ einen Webcast mit Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2025 abhalten. Die Links zu den Einwahldaten und zur Registrierung finden sich unter: https://www.scout24.com/investor-relations/finanztermine/finanzkalender Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung unter folgendem Link verfügbar sein: https://www.webcast-eqs.com/scout24-q12025 Nächste Termine 5. Juni 2025: Hauptversammlung 7. August 2025: Halbjahresfinanzbericht (und Q2) 2025 & Analysten-Telefonkonferenz Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn . Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall Vice President Group Strategy & Investor Relations Tel: +49 30 243011917 E-Mail: ir@scout24.com Kontakt für Medien Viktoria Götte Senior Manager Corporate Communications Tel: +49 89 262024943 E-Mail: mediarelations@scout24.com Disclaimer Dieses Dokument enthält sorgfältig erstellte Informationen. Die Gesellschaft übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der Information sowie keine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage sowie die Gewinnprognosen der Scout24-Gruppe enthalten, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Scout24-Vorstands, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Scout24 liegen. Die Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Es werden alternative Leistungskennzahlen verwendet, die nicht nach IFRS definiert sind und als ergänzend betrachtet werden sollten. Sonderposten, die zur Berechnung einiger alternativer Kennzahlen verwendet werden, stammen möglicherweise nicht aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten. Aufgrund von Rundungen können Zahlen und Prozentsätze die absoluten Zahlen möglicherweise nicht genau wiedergeben. Bei Abweichungen hat die deutsche Fassung Vorrang gegenüber der englischen Übersetzung. Die in diesem Dokument enthaltenen Quartalszahlen wurden weder gemäß § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.



