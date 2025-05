EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Continental mit solidem Start ins neue Jahr



Konzernumsatz 9,7 Milliarden Euro (Q1 2024: 9,8 Milliarden Euro, -0,8 Prozent)

Geplanter Automotive-Spin-off führt zu pflichtgemäßer Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 5

Bereinigtes EBIT 639 Millionen Euro / ohne Anwendung des IFRS-5-Standards hätte das bereinigte EBIT 586 Millionen Euro betragen (Q1 2024: 201 Millionen Euro)

Bereinigte EBIT-Marge 6,6 Prozent / ohne Anwendung des IFRS-5-Standards hätte die bereinigte EBIT-Marge 6,0 Prozent betragen (Q1 2024: 2,1 Prozent)

Nettoergebnis 68 Millionen Euro (Q1 2024: -53 Millionen Euro)

Bereinigter Free Cashflow -304 Millionen Euro (Q1 2024: -1,1 Milliarden Euro)

Nikolai Setzer, CEO: "Uns ist ein solider Start ins Jahr gelungen. Wir haben unser Konzernergebnis im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und sind zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen"

Olaf Schick, CFO: "Das Quartalsergebnis spiegelt unseren Fokus auf die finanzielle Verbesserung wider - unsere Effizienzmaßnahmen greifen"

Ausblick für Geschäftsjahr 2025 erfolgt für Automotive aufgrund Spin-off separat Hannover, 6. Mai 2025. Continental hat das erste Quartal 2025 wie erwartet im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbessert abgeschlossen und somit einen soliden Jahresstart hingelegt. Dabei erzielte der Unternehmensbereich Automotive entgegen der rückläufigen Automobilproduktion in Europa und Nordamerika eine signifikante Ergebnissteigerung im Vergleich zum Vorjahresquartal, und auch Tires gelang ein Jahresstart mit einem stark verbesserten Ergebnis. ContiTech erzielte im ersten Quartal trotz schwacher Entwicklung der Industrienachfrage ein bereinigtes operatives Ergebnis etwa auf Vorjahresniveau. Im laufenden Geschäftsjahr besteht für die weltwirtschaftliche Entwicklung ein hohes Maß an Unsicherheit in Anbetracht geopolitischer Spannungen und potenzieller Auswirkungen von Handelsbeschränkungen. "Uns ist ein solider Start ins Jahr gelungen. Wir haben unser Konzernergebnis im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und sind zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender von Continental, am Dienstag in Hannover. Bereinigtes operatives Ergebnis deutlich gesteigert Im ersten Quartal 2025 erzielte Continental einen Konzernumsatz von 9,7 Milliarden Euro (Q1 2024: 9,8 Milliarden Euro, -0,8 Prozent). Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 639 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 6,6 Prozent. Ohne die Anwendung des IFRS-5-Standards hätte das bereinigte operative Ergebnis 586 Millionen Euro betragen (Q1 2024: 201 Millionen Euro) und die bereinigte EBIT-Marge 6,0 Prozent entsprochen (Q1 2024: 2,1 Prozent). Aufgrund des geplanten Spin-offs des Unternehmensbereichs Automotive ist der Rechnungslegungsstandard IFRS 5 (Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche) pflichtgemäß angewendet worden. Daher werden seit der Zustimmung des Aufsichtsrats zum Spin-off am 12. März 2025 Abschreibungen aus den zur Abspaltung vorgesehenen Geschäftsteilen nicht mehr berücksichtigt. Das Nettoergebnis im ersten Quartal lag bei 68 Millionen Euro (Q1 2024: -53 Millionen Euro). Der bereinigte Free Cashflow lag deutlich über dem Vorjahresniveau, war jedoch aufgrund der Saisonalität des Geschäfts wie erwartet negativ und belief sich auf -304 Millionen Euro

(Q1 2024: -1,1 Milliarden Euro). "Das Quartalsergebnis spiegelt unseren Fokus auf die finanzielle Verbesserung wider - unsere Effizienzmaßnahmen greifen. Dies zeigt sich nicht nur im Ergebnis, sondern auch beim Free Cashflow, der ebenso deutlich über dem Vorjahreslevel liegt", sagte Olaf Schick, Finanzvorstand von Continental. Weltweite Automobilproduktion leicht über Vorjahresquartal Im ersten Quartal 2025 lag die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen leicht über dem Vorjahresniveau. Gegenüber dem Vorjahresquartal zeigte sich ein Plus von rund 1 Prozent auf 21,7 Millionen Einheiten (Q1 2024: 21,4 Millionen Einheiten). Insbesondere in Europa entwickelte sich die Automobilproduktion zu Jahresbeginn jedoch rückläufig. In den Monaten Januar bis März reduzierte sich diese gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 7 Prozent auf rund 4,2 Millionen Einheiten. In Nordamerika war die Entwicklung mit -5 Prozent auf 3,8 Millionen Fahrzeuge ähnlich. China konnte hingegen einen Anstieg um mehr als 11 Prozent auf 6,9 Millionen Einheiten verzeichnen. Damit war die für den Unternehmensbereich Automotive relevante, nach regionalen Umsätzen gewichtete Marktentwicklung um 3 Prozent rückläufig. Kennzahlen des Continental-Konzerns (fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten) Mio. € 1. Januar bis 31. März 2025 2024 ? in % Umsatz 9.709 9.788 -0,8 Umsatz bereinigt1 9.707 9.763 -0,6 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)2 639 201 217,9 in % des bereinigten Umsatzes 6,6 2,1 Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen 68 -53 Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert 0,34 -0,27 Ergebnis pro Aktie in €, verwässert 0,34 -0,27 Forschungs- und Entwicklungskosten (netto) 849 825 2,8 in % vom Umsatz 8,7 8,4 Investitionen3 386 432 -10,7 in % vom Umsatz 4,0 4,4 Bereinigter Free Cashflow -304 -1.086 Netto-Finanzschulden (zum 31.03.) 4.058 5.205 -22,0 Gearing Ratio in % 27,4 36,4 Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter4 186.574 200.888 -7,1

1 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 2 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. 3 Investitionen in Sachanlagen und Software. 4 Ohne Auszubildende. Ausblick für Geschäftsjahr 2025 erfolgt für Automotive aufgrund Spin-off separat Vor dem Hintergrund des geplanten Spin-offs setzt sich der Ausblick von Continental aus den fortgeführten Unternehmensbereichen Tires und ContiTech zusammen. Der Unternehmensbereich Automotive wird als nicht fortgeführte Aktivität separat ausgewiesen. Die Prognosen für Umsatz und bereinigte EBIT-Marge der einzelnen Unternehmensbereiche Automotive, Tires und ContiTech bleiben unverändert. Der Jahresausblick berücksichtgt dabei keine Effekte aus möglichen Belastungen aufgrund potenzieller zukünftiger Handelsbeschränkungen. Auf Basis der Annahmen zur Geschäftsentwicklung und der durchschnittlichen Wechselkurse des ersten Quartals erwartet Continental die im Folgenden dargestellten Kennzahlen. Für die fortgeführten Aktivitäten Tires und ContiTech: Continental rechnet für den Konzern mit einem Umsatz in einer Bandbreite von rund 19,5 bis 21,0 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 10,5 bis 11,5 Prozent. Für den Unternehmensbereich Tires erwartet Continental einen Umsatz von rund 13,5 bis 14,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 13,3 bis 14,3 Prozent. Für den Unternehmensbereich ContiTech rechnet Continental mit einem Umsatz von rund 6,3 bis 6,8 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,0 bis 7,0 Prozent. Die Investitionen vor Finanzinvestitionen sollten bei rund 6,0 Prozent vom Umsatz liegen. Der bereinigte Free Cashflow wird zwischen rund 0,6 und 1,0 Milliarden Euro erwartet. Für die nicht fortgeführten Aktivitäten des Unternehmensbereichs Automotive erwartet Continental operativ unverändert und ohne die Auswirkungen des IFRS-5-Standards einen Umsatz rund 18,0 bis 20,0 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 2,5 bis 4,0 Prozent. Automotive: signifikante Steigerung im Vergleich zum Vorjahresquartal Im Unternehmensbereich Automotive ging der Umsatz trotz der stark rückläufigen Märkte in Europa und Nordamerika lediglich um 1,2 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zurück (Q1 2024: 4,8 Milliarden Euro). Bereinigt um den Einfluss von Wechselkurseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen, ergab sich eine positive organische Umsatzentwicklung von 0,4 Prozent. Deutlich gesteigert wurde jedoch die bereinigte EBIT-Marge. Diese belief sich auf 2,8 Prozent. Ohne die Anwendung des IFRS-5-Standards hätte die bereinigte EBIT-Marge 1,6 Prozent betragen (Q1 2024: -4,0 Prozent). Gründe für die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresquartal sind insbesondere die konsequente Umsetzung der Maßnahmen zur Kostenreduzierung sowie nachhaltige Preisanpassungen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental von nordamerikanischen Kunden bedeutende Aufträge für Radarsensoren mit einem Volumen von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro erhalten. In Summe erzielte der Unternehmensbereich Automotive im ersten Quartal 2025 einen Auftragseingang in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro. Tires: erwarteter Jahresstart mit stark verbessertem Ergebnis Auch der Unternehmensbereich Tires entwickelte sich im ersten Quartal erfreulich. Der Umsatz belief sich auf 3,4 Milliarden Euro (Q1 2024: 3,3 Milliarden Euro, +3,7 Prozent). Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 13,4 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Q1 2024: 11,7 Prozent). Grund hierfür ist vor allem ein in allen Regionen guter Jahresstart des Reifenersatzgeschäfts. Anfang März ist Continental zudem bei den diesjährigen "Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence" als "Reifenhersteller des Jahres" ausgezeichnet worden. Gründe für die Auszeichnung durch die Jury waren unter anderem die Erhöhung des Anteils nachhaltiger Materialien in Continental-Werken, höchste Energieeffizienzstandards sowie internationale Nachhaltigkeitszertifizierungen für verschiedene Werke. Dass bei Continental Nachhaltigkeit mit bestmöglicher Qualität einhergeht, belegt das Testurteil "überragend" des Magazins auto motor und sport beim diesjährigen Test nachhaltiger, spritsparender Sommerreifen für den UltraContact NXT. Ohnehin wurden Continental-Sommerreifen für die aktuelle Saison erneut zahlreich prämiert. So haben der deutsche ADAC, der ÖAMTC (Österreich) sowie der Schweizer TCS den SportContact 7 mit der jeweils höchsten Note ausgezeichnet. Die Auto Bild vergab das Prädikat "vorbildlich" und beim Reifentest der sport auto erreichte der SportContact7 mit "überragend" den Testsieg. ContiTech: Ergebnismarge auf Vorjahresniveau Der Unternehmensbereich ContiTech erzielte in einem schwierigen Marktumfeld mit schwacher Industrienachfrage, insbesondere in Europa, im ersten Quartal einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro (Q1 2024: 1,6 Milliarden Euro, -6,7 Prozent). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 5,4 Prozent (Q1 2024: 5,3 Prozent). Damit erreichte ContiTech trotz der Marktlage eine Ergebnismarge auf Vorjahresniveau. Im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres rechnet Continental aufgrund der ergriffenen Maßnahmen zur Kostenreduzierung sowie einer voraussichtlich steigenden Industrienachfrage im zweiten Halbjahr mit einer Verbesserung des Ergebnisses. Darüber hinaus hat Continental die neue Produktionslinie für Wasserstoffschläuche an ihrem Standort in Korbach in Betrieb genommen. Die Investitionssumme für die Produktionsanlage beläuft sich auf rund 3 Millionen Euro. Damit kann ContiTech zukünftig sichere und effiziente Lösungen entlang der gesamten Hydrogen-Wertschöpfungskette in Serie anbieten. Diese reichen von der Produktion über den Transport und die Verteilung von Wasserstoff bis hin zur Nutzung in Brennstoffzellen und zur Betankung von Autos, Lkws, Schiffen und Flugzeugen. Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2024 einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 55 Ländern und Märkten. Pressekontakt Marc Siedler Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen Continental Telefon: +49 511 938-1278 Mobil: +49 151 24506041 E-Mail: marc.siedler@conti.de Vincent Charles Leiter Unternehmenskommunikation Continental Telefon: +49 511 938-1364 Mobil: +49 173 3145096 E-Mail: vincent.charles@conti.de Presseportal: www.continental-presse.de Mediathek: www.continental.de/mediathek



