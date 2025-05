DJ Zalando mit Nachsteuergewinn im 1Q - Ziele 2025 bestätigt

DOW JONES--Zalando hat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient bei einstelligem Umsatzplus und hat unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner Online-Modehändler, der im DAX börsennotiert ist und kürzlich den Hamburger Mode-Online-Händler About You übernommen hat.

Im Auftaktquartal steigerte Zalando den bereinigten operativen Gewinn EBIT auf 46,7 Millionen Euro von 28,3 Millionen. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 1,9 Prozent von 1,3.

Das EBIT war etwas besser als die im Visible Alpha Konsens erwarteten 45 Millionen Euro, die Marge eine Punktlandung.

Nach Steuern betrug der Gewinn 9,9 Millionen Euro, im Vorjahr hatte Zalando hier noch einen Verlust von 8,6 Millionen verzeichnet.

Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin GMV und Umsatz um 4 bis 9 Prozent steigern verglichen mit dem Vorjahr. Das bereinigte EBIT soll weiter in der Spanne 530 bis 590 Millionen Euro landen. Effekte vom Erwerb von About You sind nicht in der Prognose enthalten.

