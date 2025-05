© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nvidia droht laut Piper Sandler im schlimmsten Fall ein Milliardenverlust im Rechenzentrums-Geschäft - doch die KI-Zukunft bleibt vielversprechend.Der US-Chiphersteller Nvidia könnte im schlimmsten Fall bis zu 6 Prozent seines Rechenzentrum-Umsatzes verlieren. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Investmentbank Piper Sandler hervor. Analyst Harsh Kumar schreibt in einer Mitteilung an Investoren, dass vor allem ein Rückgang der Investitionen großer Tech-Konzerne sowie eine anhaltende Schwäche im China-Geschäft für ein "Worst Case"-Szenario sorgen könnten. Bis zu 9,8 Milliarden US-Dollar Umsatz betroffen? "In unserem Worst Case wären rund 6,45 Prozent des gesamten Data-Center-Umsatzes von …