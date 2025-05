Um Covestro ist es zuletzt immer ruhiger geworden. Denn aktuell laufen weiterhin die Prüfungen der zuständigen Wettbewerbsbehörden, ob der Leverkusener Chemieproduzent vom arabischen Ölriesen Adnoc übernommen werden darf. An einem Vollzug des Deals zweifelt dabei kaum ein Experte. Indes hat das Unternehmen nun die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2025 vorgelegt. So sank der Umsatz in einem schwierigen Marktumfeld nur leicht um 0,9 Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Beim operativen Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...