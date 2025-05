EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Ringmetall startet in zunehmend angespanntem Marktumfeld mit Wachstum ins neue Jahr Konzernumsatz um 6,2 Prozent auf 48,5 Mio. EUR durch Akquisitionen gestiegen, gegenläufig waren eine gedämpfte Nachfrage und rückgängige Rohstoffpreise

EBITDA mit 5,9 Mio. EUR um 4,9 Prozent unter Vorjahr

EBITDA-Marge auf 12,2 Prozent leicht rückläufig München, 6. Mai 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, ist trotz des derzeitig anspruchsvollen Geschäftsumfelds solide in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Während rückläufige Rohstoffpreise die Ergebnismarge beeinflussten, konnte dennoch eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal erzielt werden. Der Konzernumsatz lag mit 48,5 Mio. EUR um 6,2 Prozent über dem Vorjahr (Q1 2024: 45,6 Mio. EUR). und verbesserte sich maßgeblich durch Akquisitionseffekte, wohingegen die Rohstoffpreise wie auch die Absatzvolumen rückläufig waren. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 5,9 Mio. EUR um 4,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau (Q1 2024: 6,3 Mio. EUR). Im Wesentlichen vor dem Hintergrund der rückläufigen Rohstoffpreise verringerte sich die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung auf 12,2 Prozent (Q1 2024: 13,9 Prozent). Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR Q1 2025 Q1 2024 ? [abs.] ? [%] Umsatzerlöse 48.468 45.626 2.842 6,2% Gesamtleistung (GL) 48.932 45.154 3.778 8,4% Rohertrag 25.872 23.449 2.423 10,3% Rohertragsmarge (auf GL) 52,9% 51,9% 1,0% EBITDA 5.946 6.255 -309 -4,9% EBITDA-Marge (auf GL) 12,2% 13,9% -1,7% EBIT 3.440 4.232 -792 -18,7% EBIT-Marge (auf GL) 7,0% 9,4% -2,4%



Im Produktbereich Verschlusssysteme, in dem das Unternehmen Spannringe, Fassdeckel und weitere Zubehörteile für Industriefässer produziert, war die Nachfrage gedämpft. Durch optimierten Materialeinsatz konnte der Rohertrag verbessert und damit ein stabiles EBITDA auf Vorjahresniveau erzielt werden. Der Produktbereich Liner, in dem Ringmetall Innenhüllen für Industriefässer und andere Verpackungseinheiten sowie Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie (z.B. Bag-in-Box-Systeme) produziert, konnte im ersten Quartal 2025 im Umsatz deutlich zulegen. Dieser Umsatzzuwachs stand in Zusammenhang mit den Zukäufen von Peak Packaging im Oktober 2024, der FIB Beer Systems im November 2024 und der Hutek Oy im Januar 2025. "Nach mehreren Jahren mit erheblichen externen Belastungen, darunter pandemiebedingte Einschränkungen, geopolitische Spannungen sowie gestiegene Energiepreise und Zinssätze, hat sich das wirtschaftliche Umfeld zu Beginn des Jahres 2025 in einigen Bereichen leicht beruhigt", erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Gleichzeitig bleibt die gesamtwirtschaftliche Lage herausfordernd. Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal verlief erwartungsgemäß." Vor dem Hintergrund der Unternehmensentwicklung im ersten Quartal bekräftigt der Vorstand die Prognose über den Geschäftsverlauf im Gesamtjahr 2025. Dementsprechend erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz zwischen 180 und 200 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 21 und 28 Mio. EUR. Der Vorstand beabsichtigt, die Prognose im weiteren Jahresverlauf zu konkretisieren. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum Jahresultimo 2024 zugrunde. Ebenso nicht enthalten sind Effekte aus im Jahr 2025 angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de .



Kontakt: Ringmetall SE Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0 E-Mail: ir@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China und den USA vertreten.



