News von Trading-Treff.de Für die Aktie von Plug Power sieht es derzeit ausgesprochen düster aus. Das Papier ist auch am Montag nicht über die enttäuschende Kursmarke von 0,75 € hinausgekommen. Am Ende stand sogar ein katastrophaler Kursverlust von -6,7 %. Die Notierungen sind auf nur noch rund 0,70 € nach unten gelaufen. Wer investiert hier überhaupt noch, so die Frage. Alle Vorzeichen deutet derzeit auf einen Crash hin. Denn: Der Titel hat in den ...

