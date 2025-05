News von Trading-Treff.de Mercedes-Benz hat am Montag einen starken Auftakt in die neue Woche hingelegt. Die Aktie konnte sich um insgesamt 1,2 % nach oben schieben. Damit hat der Kurs ein Niveau in Höhe von 53,79 € erreicht. Die vorhergehenden Gewinnmitnahmen sind damit weitgehend wieder einkassiert worden. Es heißt ganz allgemein, dass die US-Zölle die Stimmung in der deutschen Autoindustrie in den vergangen Wochen maßgeblich geprägt haben. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...