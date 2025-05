Am Montag nach US-Börsenschluss hat das US-Unternehmen Hims & Hers die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und durch die Bank überzeugt. Dennoch verliert die Aktie im nachbörslichen Handel wieder an Boden. Im Vorfeld war das Papier durch das Bekanntwerden einer Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bereits kräftig angesprungen.Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: Hims & Hers steigerte im Auftaktquartal die Erlöse um knackige 111 Prozent auf 586 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA konnte ...

