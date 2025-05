© Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

Einst kriselnder Autozulieferer, jetzt mit einem Spitzen-Quartalsergebnis: Das spiegelt sich auch in der Aktie wider!Krise an Krise reihte sich für den Reifenhersteller aus Hannover: Doch diese Zeiten scheinen vorbei. Seit dem Plan, die Automobilzuliefer-Sparte abzugegeben, läuft es endlich wieder rund. Die Continental AG hat den Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Die Ausgliederung des Autozuliefer-Geschäfts wird die Kosten drastisch senken können. Zugleich erholt sich der Reifenumsatz von den schwächeren Vorjahreswerten. Das bereinigte Konzernergebnis stieg in den ersten drei Monaten des Jahres auf 586 Millionen Euro - das beste erste Quartalsergebnis seit 2021 - nach 201 …