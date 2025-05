NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke bleibe auf bestem Wege in Richtung ihrer Jahresziele, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach wenig überraschenden endgültigen Quartalszahlen. Das Quartal sei saisonal schwächer gewesen, aber die Margen seien positiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 01:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 01:26 / ET

