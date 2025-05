FRANKFURT (dpa-AFX) - In Sichtweite seines Rekordhochs hat der Dax am Dienstag zunächst moderat zugelegt. Mit plus 0,10 Prozent auf 23.367 Zähler näherte er sich kurz nach dem Auftakt auf Xetra seiner Bestmarke von 23.476 Punkten.

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 29.697 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent höher.

Während die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren läuft - hier überzeugte unter anderem Continental -, warten Anleger weiter auf erste Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. Neben Trumps Zollpolitik rückt am Dienstag aber auch die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler in den Mittelpunkt. Das von der neuen Regierung geplante umfangreiche Investitionspaket in Infrastruktur und Verteidigung ist ein Hoffnungsträger für die deutsche Wirtschaft.

"Seit dem Tiefpunkt im April hat der Dax eine schnelle, V-förmige Erholung vollzogen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Viele Anleger befürchten zwar eine Rezession, die jedoch in den aktuellen Daten nicht erkennbar ist. Den Höhepunkt der Unsicherheit dürfte die Börse hinter sich haben."/ajx/mis

