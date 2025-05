In Sichtweite seines Rekordhochs hat der DAX am Dienstag zunächst moderat zugelegt. Mit plus 0,10 Prozent auf 23.367 Zähler näherte er sich kurz nach dem Auftakt auf Xetra seiner Bestmarke von 23.476 Punkten.Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 29.697 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent höher.Während die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren läuft - hier überzeugte unter ...

