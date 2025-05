Elmos Semiconductor (DE0005677108) ist in einem weiterhin herausfordernden Umfeld planmäßig in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 126,9 Millionen Euro um 7,3% unter dem Vorjahr und war durch anhaltende Bestandsbereinigungen der Kunden sowie eine insgesamt gedämpfte Marktentwicklung beeinflusst. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 25,6 Millionen Euro (Vorjahr: 33,8 Millionen Euro) und war durch Fixkosteneffekte aufgrund des niedrigeren Volumens belastet. Die EBIT-Marge lag entsprechend bei 20,2% (Vorjahr: 24,7%).

Deutliche Verbesserung beim Free Cashflow

Besonders erfreulich entwickelte sich im ersten Quartal der bereinigte Free Cashflow, der mit 21,5 Millionen Euro erwartungsgemäß deutlich über dem Vorjahreswert lag (Q1 2024: -48,9 Millionen Euro). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sanken auf 13,5 Millionen Euro (Vorjahr: 20,3 Millionen Euro), was einem Anteil von 10,6% am Umsatz entspricht. Das Bruttoergebnis lag bei 55,1 Millionen Euro, was einer Bruttomarge von 43,4% entspricht.

