Elmos Semiconductor SE begrüßt neue Auszubildende und dual Studierende am Standort Dortmund Leverkusen, 5. August 2025: Die Elmos Semiconductor SE, ein führender Hersteller von automobilen Mixed-Signal Halbleitern, freut sich, auch in diesem Jahr wieder neue Auszubildende und dual Studierende am Elmos Standort in Dortmund willkommen zu heißen. Zum Ausbildungsstart 2025 nehmen elf Auszubildende und dual Studierende ihre Tätigkeit bei Elmos auf - in technischen wie kaufmännischen Berufen sowie in praxisintegrierten, praxisbegleitenden und dualen Studiengängen. Insgesamt sind nun 31 Nachwuchskräfte bei Elmos in vielfältigen Berufsausbildungen und Studiengängen tätig. Ausbildungs- und Studienangebote 2025:

Technisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge: Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration

Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung

Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik

Physiklaborant (m/w/d)

Duales Studium (m/w/d) Informatik Dual

Praxisintegriertes Studium (m/w/d) Elektrotechnik und Informationstechnik

Praxisintegriertes Studium (m/w/d) IT-Engineering

Praxisbegleitendes Studium (m/w/d) Elektrotechnik Kaufmännisch orientierte Ausbildungsberufe und Studiengänge: Industriekaufleute (m/w/d)

Kaufleute (m/w/d) für Büromanagement

Kaufleute (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

Duales Studium (m/w/d) Betriebswirtschaft

Fachkräfte (m/w/d) für Lagerlogistik Alle Auszubildenden und dual Studierenden durchlaufen bei Elmos eine strukturierte, abwechslungsreiche und praxisnahe Ausbildung. Neben der fachlichen Qualifikation steht auch die persönliche Entwicklung im Fokus. Das ganzheitliche Programm "Inner Engineering" erweitert und verstärkt persönliche und methodische Kompetenzen wie Orientierungs-, Entscheidungs-, Handlungs- und Kommunikations-kompetenzen - ergänzt durch gemeinsame Aktivitäten und Workshops. Weitere Informationen rund um die Ausbildung und das Duale Studium bei Elmos gibt es unter:

https://ausbildung-elmos.career.softgarden.de/ Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.



