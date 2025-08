HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Zahlen des Chip-Entwicklers für das zweite Quartal hätten unterstrichen, dass sich das Umsatzwachstum zum ersten Jahresviertel beschleunigt habe, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei jedoch von negativen Einmaleffekten überschattet worden, die sich auf das Ergebnis und den Free Cashflow negativ auswirkten und den Optimismus des Marktes für das zweite Halbjahr dämpften./rob/edh/nas



