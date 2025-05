Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag mehrheitlich etwas an. Die Unsicherheiten um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleiben aber ein Dauerthema. «An Arbeitseifer mangelt es Donald Trump wahrhaftig nicht», kommentiert denn auch ein Händler. Nach dem Zollhammer Anfang April stünden nun die nächsten Importzölle an. Diesmal treffe es die Filmindustrie sowie die Pharmakonzerne ausserhalb der USA. «Hollywood geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...