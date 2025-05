EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag

BINECT AG: Binect verlängert Druckvertrag mit der AOK Niedersachsen langfristig



06.05.2025 / 09:45 CET/CEST

Binect AG: Binect Verlängert druckVertrag mit der AOK Niedersachsen langfristig

Binect erhält erneut den Zuschlag in der Folgeausschreibung Druck für die AOK Niedersachsen

Sendungs-/Druckvolumen im zweistelligen Mio.-Bereich jährlich für einen Zeitraum von weiteren 4 Jahren gesichert

Angebot erfolgte im Rahmen der 2023 geschlossenen Partnerschaft gemeinsam mit der Bertelsmann-Tochter Campaign.

Weiterstadt, 06.05.2025. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) bleibt auch mindestens für die kommenden vier Jahre exklusiver Druckdienstleister der AOK Niedersachsen. Mit dem Gewinn der aktuellen Ausschreibung verlängert sich die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zunächst bis Ende Juli 2029, einhergehend mit einem voraussichtlichen jährlichen Druckvolumen von deutlich über 10 Mio. Sendungen. Der Kunde nutzt die Binect Enterprise Software als SaaS-System für seinen gesamten Postausgang. Mit dem Gewinn der Folgeausschreibung Druck liefert Binect einem der größten gesetzlichen Krankenversicherer weiterhin und langfristig eine integrierte Gesamtleistung von der Software über den Druck bis hin zu Briefkonsolidierung und Zustellung.

Die jüngste marktweite Ausschreibung erfolgte im Februar 2025, nachdem der zuletzt 2019 gewonnene Vertrag nach zweimaliger Verlängerung um jeweils ein Jahr nicht mehr verlängert werden durfte. Binect konnte sich gemeinsam mit der Campaign | direct services Gütersloh GmbH, einer Business Unit der Bertelsmann Marketing Services, mit einem qualitativ und preislich überzeugendem Angebot durchsetzen. Insgesamt hält Binect bereits seit 2011 den Druckdienstleistervertrag mit der AOK Niedersachsen. Seit 2023 arbeitet Binect mit Campaign, die nun zum ersten Mal Partner bei der Ausschreibung war.

"Der Zuschlag für die Binect im Rahmen der noch jungen Zusammenarbeit mit Campaign war ein wichtiges Signal für den Gesamtmarkt und liefert darüber hinaus einen sehr wichtigen Umsatz- und Gewinnbeitrag für die Binect GmbH. Wir freuen uns, dass wir bis 2029 exklusiver Druckpartner der AOK Niedersachsen sein dürfen und damit entsprechend unserer strategischen Ausrichtung dem Kunden auf Basis der SaaS-Lösung Binect Enterprise einen 'One Stop Shop' für den gesamten Postausgang bieten können", ordnet Binect AG Vorstand Dr. Frank Wermeyer den neuen Vertrag ein.





06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

