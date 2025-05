Hugo Boss präsentierte den Anlegern am zweiten Handelstag der Woche starke Zahlen. Trotz eines schwächelnden Konsumumfelds in China und den USA überraschte der Modekonzern mit über den Erwartungen liegenden Ergebnissen und sendete ein starkes Signal in Richtung Stabilität - die Aktie reagiert prompt. Wenn andere Modehäuser in Sorge auf die Konsumflaute blicken, setzt Hugo Boss ein echtes Ausrufezeichen: Der Metzinger Konzern trotzt im ersten Quartal 2025 dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und ...

