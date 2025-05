Die Verbraucherschützer nennen vier Fehlannahmen zu technischen und ökonomischen Grundbedingungen, die ihrer Beobachtung nach besonders weit verbreitet sind. Diese betreffen die vermeintliche Autarkie, die Rentabilität, die Ausrichtung der Module und die Möglichkeiten einer Stecker-Solar-Geräte. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) weist in einer eigens herausgegebenen Mitteilung darauf hin, dass im Zusammenhang mit Photovoltaik-Anlagen häufig falsche Erwartungen bestehen. Dies habe seinen Grund auch in - absichtlich oder nicht - in Umlauf gebrachten Falschaussagen: "Einige verbreitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...