News von Trading-Treff.de Tesla kippt auch am Dienstag weiter unten. Der Titel verlor -1,3 %. Damit ist die Aktie auf 243,79 € gesunken. Dies wiederum hat offensichtlich eine Aussagekraft. Denn: der Markt scheint hier deutlich an Abschlägen Freude zu haben. Die Aktie leidet ein wenig darunter, dass es keine neuen Impulse am Markt gibt. Es gibt auch keine neuen Impulse aus dem Unternehmen heraus. Vielmehr erscheint es für das amerikanische Fahrzeugunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...