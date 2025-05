Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang nicht die nötige Mehrheit für die Wahl zum Bundeskanzler erhalten. Merz erhielt am Dienstagvormittag 310 Ja-Stimmen, 307 Abgeordnete stimmten gegen ihn und drei enthielten sich. Eine Stimme war ungültig, neun wurden nicht abgegeben.Zu einer erfolgreichen Wahl benötigte Merz in einer geheimen Wahl die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, eine sogenannte "Kanzlermehrheit" von 316 Stimmen. CDU/CSU und SPD haben gemeinsam 328 Abgeordnete. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.