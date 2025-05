Die Hannover Rück-Aktie hat ein starkes Statement am Markt gesetzt: Mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs demonstriert der Rückversicherer seine beeindruckende Stärke. Trotz der Rallye zeigt sich weiteres Potenzial. Auch operativ läuft es rund: Der Umsatz konnte im letzten Quartal um satte 13,15?% gesteigert werden, der Gewinn je Aktie wuchs kräftig auf 4,18?EUR. Anleger dürfen sich zudem über eine steigende Dividende von voraussichtlich 9,41?EUR freuen. Mit der anstehenden Hauptversammlung am 7. Mai und den erwarteten starken Quartalszahlen könnte neuer Rückenwind kommen. Die Hannover Rück bleibt eine echte Qualitätsaktie - und aktuell eine aussichtsreiche Kaufgelegenheit! - Mehr aktuelle Infos, Tipps und Analysen von BÖRSE ONLINE: https://www.boerse-online.de/?btm_campaign=BO-Traffic&btm_source=TV&btm_medium=Sendung&btm_content=YouTube&btm_term=LP - Hier geht's zum aktuellen Magazin von BÖRSE ONLINE: https://www.boersenmedien.de/magazine/boerseonline/einzelausgaben?btm_campaign=BO-Einzelausgaben&btm_source=TV&btm_medium=Sendung&btm_content=YouTube&btm_term=Shop - Die aktuellsten Börsen-News per Mail? Jetzt anmelden zu BÖRSE ONLINE DAILY: https://www.boerse-online.de/daily?btm_campaign=BO-daily&btm_source=TV&btm_medium=Sendung&btm_content=YouTube&btm_term=LP ----- ?? Folgen Sie uns hier:?? https://linktr.ee/socialbo Zufrieden? Bewerten Sie uns auf Trustpilot! https://de.trustpilot.com/review/boerse-online.de