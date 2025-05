NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Nach einer Investorenveranstaltung Anfang April dürften die Erwartungen an die Quartalsbilanz nun angemessen sein, schrieb Steven Shemesh in einem Ausblick am Dienstag. Er senkte die Prognose für das Umsatzwachstum des Einzelhändlers und liegt damit nun nach eigener Aussage auf der Höhe der Konsensschätzung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 20:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9311421039