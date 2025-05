(shareribs.com) New York 06.05.2025 - Ford hat seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Eine Prognose wagt der Autobauer nicht mehr. Tesla kämpft nicht nur in Europa mit schwächelnder Nachfrage.Der Autobauer Ford hat für das erste Quartal einen Umsatz von 40,7 Mrd. USD gemeldet, was leicht über den Erwartungen lag. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD und lag damit deutlich über den Erwartungen. ...

