Continental hat einen soliden Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet. Die Quartalszahlen kommen am Markt gut an, zum Handelsstart liegt das Papier zeitweise rund vier Prozent im Plus. Im Vergleich zum französischen Konkurrenten Michelin kann Continental trotz schwieriger Marktbedingungen mit einer Ergebnisverbesserung überzeugen.Im ersten Quartal ging der Umsatz zwar um 0,8 Prozent auf 9,71 Milliarden Euro leicht zurück, doch das bereinigte operative Ergebnis sprang auf 639 Millionen Euro - mehr ...

