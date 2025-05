FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE TARGET TO 10 (25) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 520 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 475 (452) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 865 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1260 (1307) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1260 (1307) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP STARTS JUST GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 165 PENCE - INVESTEC STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 200 PENCE - JEFFERIES CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 460 (575) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2180 (2190) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY STARTS VISTRY WITH 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 3600 (3095) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2150 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MOBICO GROUP PRICE TARGET TO 35 (70) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 475 (465) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PRICE TARGET TO 12600 (12000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4050 (4200) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob