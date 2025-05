Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) unter Ausklammerung von Einmalbelastungen im Zuge von Portfoliobereinigungen einen Umsatz von 480,1 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 13,1 Mio. Euro erzielt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel geringfügig und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei zudem die Guidance für 2025 angesichts der nach wie vor wenig erbaulichen geopolitischen und makroökonomischen Gesamtgemengelage erwartungsgemäß verhalten ausgefallen. Mit dem optimierten, profitableren Portfolio, der gestärkten Bilanz sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Töchter durch das GBS und die forcierte Einbindung von Lean-Enterprise-Ansätzen sehe der Analyst die Gruppe aber gut aufgestellt, 2025 wieder erfolgreicher abzuschließen und bei einer konjunkturellen Belebung hiervon auch überproportional zu profitieren. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel geringfügig auf 27,50 Euro (zuvor: 28,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2025, 11:00 Uhr)



