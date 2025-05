Hannover - Mit Nova erweitert smapOne seine No-Code-Plattform um einen intelligenten CoPiloten, der Anwender gezielt bei der Prozessgestaltung begleitet. Damit entwickelt das Unternehmen seinen Ansatz des Citizen Development konsequent weiter in Richtung AI-assisted Citizen Development. Die Digitalisierung liegt längst nicht mehr allein in den Händen der IT. Seit über zehn Jahren befähigt die smapOne AG mit ihrer NoCode-Plattform Fachabteilungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...