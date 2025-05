Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FamiCord AG



Unternehmen: FamiCord AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.05.2025

Kursziel: 6,50 EUR (zuvor: 6,30 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Ergebnis 2024 von erneuten Impairments geprägt - Ausblick für 2025 impliziert weiteres Wachstum bei Umsatz und EBITDA



Die FamiCord AG hat jüngst die Zahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht, die beim Umsatz und EBITDA leicht über unseren Erwartungen lagen.



[Tabelle]



Im vierten Quartal erzielte die FamiCord-Gruppe einen Umsatz von 21,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 7,6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im Gesamtjahr lag die Zahl der Neueinlagerungen mit rund 62 Tsd. auf dem Niveau des Vorjahres, was auf ein rein preisgetriebenes Wachstum hinweist. Wachstumstreiber im abgelaufenen Quartal war der Teilkonzern PBKM mit einem Umsatzplus von 8,8 %, während das Segment Vita 34 einen Rückgang von 4,2 % hinnehmen musste.



Das EBITDA konnte sich im vierten Quartal mit 2,4 Mio. EUR erneut sequenziell verbessern. Unterstützt wurde dies in Q4 durch einen staatlichen Zuschuss für

CAR-T-bezogene Forschung in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Zusammen mit dem Sondereffekt aus der Einigung mit dem US-Lizenzgeber der CAR-T-Technologie (1,4 Mio. EUR in Q3) lag das EBITDA über der Jahresguidance von 6,5-8,0 Mio. EUR, aber auch bereinigt um diese Effekte innerhalb der prognostizierten Spanne. Deutlich wird weiterhin die Ergebnisdiskrepanz zwischen den zwei Teilkonzernen (Vita 34: -3,0 Mio. EUR EBITDA), was u.E. maßgeblich zur erneuten Wertberichtigung der Firmenwerte der in Höhe von 6,6 Mio. EUR für die ehemalige Vita 34 AG beitrug. Hinzu kamen Impairments auf die portugiesische Stemlab Group (2,2 Mio. EUR) sowie ein latenter Steueraufwand von 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: Steuerertrag von 1,6 Mio. EUR), was zusammen zu einem Nettoergebnis von -12,1 Mio. EUR führte. Keine dieser Kostenpositionen war jedoch cashwirksam, sodass der Free Cash Flow mit 5,5 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau lag (5,7 Mio. EUR).



Ausblick 2025: Auf Basis der positiven sequenziellen Umsatzentwicklung der vergangenen Quartale sowie der guten Marktresonanz auf das 2024 eingeführte Plazenta-Banking erwartet das Unternehmen für 2025 einen Umsatz in der Bandbreite von 85-95 Mio. EUR sowie ein EBITDA in der Spanne von 8,7-10,3 Mio. EUR. Wir haben unsere Schätzungen angehoben, positionieren uns aufgrund der anhaltend schwachen Entwicklung im Segment Vita 34 jedoch weiterhin vorsichtig.



Fazit: Trotz der erneuten Wertberichtigungen bewerten wir die Entwicklung des Konzerns - insbesondere im Hinblick auf den Free Cash Flow - insgesamt als positiv. Angesichts des resilienten Geschäftsmodells und der starken Marktstellung in zahlreichen europäischen Ländern halten wir die aktuelle Bewertung von 13,1x FCF 2024 für nicht anspruchsvoll - zumal die Bereiche CDMO und CAR-T den Cashflow belasten und u.E. zur Disposition stehen könnten. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und heben das Kursziel leicht auf 6,50 EUR an (zuvor: 6,30 EUR).



