EQS-Ad-hoc: FamiCord AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

FamiCord AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Národní Centrum Pupecníkové Krve und Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek



28.05.2025 / 16:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Leipzig, 28. Mai 2025 - Die Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o., Polen, ("PBKM"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FamiCord AG, hat heute eine Vereinbarung mit der Primecell Advanced Therapy, a.s., Tschechien, ("Primecell") über den Erwerb von weiteren 69 % der Geschäftsanteile an der Národní centrum pupecníkové krve s.r.o., Tschechien, sowie weiteren 69 % der Geschäftsanteile an der Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o., Slowakei, geschlossen.



PBKM erhöht damit ihre Beteiligung an Národní centrum pupecníkové krve s.r.o. sowie an Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. von jeweils 26 % auf jeweils auf 95 %. Primecell wird mit einer Beteiligung von 5 % weiter Gesellschafterin und strategische Partnerin der Národní centrum pupecníkové krve s.r.o. und der Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. bleiben. PBKM hat eine Option auf den Erwerb auch dieser verbleibenden 5 % der Anteile zu einem bereits vereinbarten Festpreis.



Národní centrum pupecníkové krve s.r.o. und Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. sind Stammzellenbanken für Familien, die sich auf die Entnahme, Untersuchung, Aufbereitung und Lagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe von Neugeborenen spezialisiert haben. Národní centrum pupecníkové krve s.r.o. betreibt ein Stammzellenlabor in bioincubator 4MEDi, Ostrava, Tschechien. Beide Unternehmen bieten ähnliche Dienstleistungen an, wie andere Gesellschaften der FamiCord-Gruppe.



Der vereinbarte Kaufpreis für die Anteile entspricht einem mittleren einstelligen Euro-Millionenbetrag und ist in bar zu zahlen. Darüber hinaus sprechen PBKM und Primecell über eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich der Förderung und Entwicklung von zellbasierten Therapien in Europa, die auch den Austausch von Know-how und die Übertragung bestimmter geistiger Eigentumsrechte umfassen könnte. Die Parteien haben neben der Anteilsübertragung auch vereinbart, ein Patent der Národní centrum pupecníkové krve s.r.o. separat auf die PBKM zu übertragen.



Die FamiCord-Gruppe und Primecell beabsichtigen, bei der Konservierung von Zellen für personalisierte gesundheitssteigernde Therapien zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus beabsichtigen beide Parteien, bei der zellbasierten Forschung und bei Anwendungen in der regenerativen Medizin zusammenzuarbeiten und das Fachwissen ihrer R&D-Teams auszutauschen.



Der Vollzug der Transaktion ist für Juni 2025 geplant. Der Vorstand prüft derzeit mögliche Auswirkungen des Erwerbs auf die Prognose der FamiCord AG für das Geschäftsjahr 2025.



Mitteilende Person: Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender





Ende der Insiderinformation



28.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com