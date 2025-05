Die deutsche Automotive-Gruppe Mosolf baut am Standort Kippenheim mit der Schweizer Axpo-Gruppe eine Parkplatz-PV-Überdachungsanlage mit 24 Megawatt Spitzenleistung. Ende 2026 soll sie in Betrieb gehen. Die Mosolf Gruppe, ein Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa, und das Schweizer Energieunternehmen Axpo errichten gemeinsam einen der größten PV-Parkplätze Europas. Am Mosolf-Standort im süddeutschen Kippenheim entsteht auf einer Fläche von 109.000 Quadratmetern eine Solaranlage mit ...

