Bern - Im vergangenen Jahr sind dem Bundesamt für Cybersicherheit fast 63'000 Cybervorfälle in der Schweiz gemeldet worden. Das entspricht einer Zunahme von 13'500 Meldungen gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen zeigten, wie stark die Bedrohungslage in der digitalen Welt zugenommen habe, schrieb das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) in seinem am Dienstag veröffentlichten Halbjahresbericht. Von Juli bis Dezember verzeichnete das BACS knapp mehr als ...

